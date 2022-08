München - Dramatische Szenen in England: In der zweiten Liga hat sich im Spiel zwischen Norwich City und Wigan Athletic ein Horror-Foul ereignet. Beim 1:1-Unentschieden wurde Norwich-Profi Dimitris Giannoulis übel am Knöchel getroffen - der Schiedsrichter bekam davon aber zunächst nichts mit.

Als erstes erkannte Wigan-Coach Leam Richardson den Ernst der Lage und forderte den Referee mit lauten Schreien auf, die Partie zu unterbrechen. In der Folge konnten sich die anwesenden Ärzte um den Linksverteidiger kümmern.

Giannoulis schwer verletzt

Minutenlang wurde der 26-Jährige auf dem Platz behandelt. Seine Schmerzen waren derart groß, dass er übereinstimmenden britischen Medienberichten zufolge Gas zugeführt bekam.

Wenig später wurde der Grieche unter Tränen in die Katakomben getragen, die anwesenden Fans waren - genau wie die Spieler auf dem Feld - geschockt.

Eine endgültige Diagnose steht derweil noch aus.

