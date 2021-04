Liverpool - Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben dank eines Last-Minute-Siegs ihre Champions-League-Hoffnungen gewahrt, während Manchester City auf dem Weg zur englischen Fußball-Meisterschaft ins Straucheln geriet. Die Reds siegten gegen Aston Villa spät 2:1 (0:1) und eroberten zumindest für einige Stunden Rang vier.

Manchester um Teammanager Pep Guardiola unterlag vier Tage nach dem Königsklassen-Erfolg gegen Borussia Dortmund (2:1) trotz Überzahl gegen Leeds United mit 1:2 (0:1).

Alexander-Arnold trifft in der Nachspielzeit

In einem umkämpften Spiel sicherten Mohamed Salah (57.) und Trent-Alexander Arnold (90.+1) drei wichtige Punkte für Liverpool, das durch den Treffer von Villas Ollie Watkins (43.) in Rückstand geraten war. Für den Vorjahresmeister war es der vierte Ligasieg in Serie, unter der Woche unterlag die Klopp-Elf im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League 1:3 bei Real Madrid.

Mit 74 Punkten an der Tabellenspitze ist ManCity der Titel trotzdem kaum noch zu nehmen, Stadtrivale United hat zumindest bis Sonntag noch 14 Zähler Rückstand. Ferran Torres gelang der zwischenzeitliche Ausgleichstreffer für die Skyblues (76.), bei denen Nationalspieler Ilkay Gündogan erst in der 58. Spielminute für Nathan Ake eingewechselt wurde.

City mit 29:2 Torschüssen

Trotz einer drückenden Überlegenheit musste sich City unter dem Strich geschlagen geben. Stuart Dallas (42./90.+1) traf für die Gäste, bei denen Robin Koch in der 63. Minute von der Bank kam. Liam Cooper (45.+1) sah nach einem Foul an Gabriel Jesus die Rote Karte.

City gastiert zum Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch (21 Uhr im Liveticker auf ran.de) in Dortmund. Liverpool empfängt zeitgleich Real Madrid an der Anfield Road (21 Uhr im Liveticker auf ran.de)

