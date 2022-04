München - Der erzwungene Investorenwechsel beim FC Chelsea wird immer mehr zum Politikum. Vor der 1:4-Heimpleite der "Blues" gegen den FC Brentford am Samstag protestierten Fans mit Transparenten und Parolen gegen die Ricketts-Familie, die an einer Übernahme interessiert ist.

Damit folgten die Supporter einem Aufruf der Fan-Gruppe "We are the Shed", die um selbstgebastelte Banner gebeten hatte.

In einem Statement hatte die Gruppe mit Blick auf den Protest geschrieben: "Es geht nicht darum, den FC Chelsea zu attackieren, aber die Ricketts-Familie wird sehr wahrscheinlich zuschauen und es ist der beste Zeitpunkt, um uns zu koordinieren und im TV gesehen zu werden."

Die ganz klare Botschaft an die Familie um Oberhaupt Tom Ricketts lautete: "Distanziert euch von Fanatikern oder distanziert euch von Chelsea!"

Ricketts-Vater nennt Muslime "meine natürlichen Feinde"

Hintergrund sind ans Tageslicht gekommene Mails von Joe Ricketts, dem Vater des Besitzers des MLB-Klubs Chicago Cubs, der Muslime darin als "meine natürlichen Feinde" geißelte. Der Aufschrei war entsprechend groß.

Unter der Woche hatte es ein Treffen zwischen der US-Familie und dem "Chelsea Supporter's Trust" gegeben. Anschließend hatte die Fan-Organisation auf Bedenken "insbesondere im Hinblick auf die Inklusivität angesichts früherer und aktueller Aussagen von Familienmitgliedern" verwiesen.

"Chelsea Supporter's Trust" unterstützt Ricketts-Angebot nicht

Laut einer eigenen Umfrage hätten 72 Prozent der Fans "derzeit kein Vertrauen, dass die Ricketts-Familie einen integrativen und erfolgreichen Klub führen kann". Daher sei es klar, dass die Organisation das Ricketts-Angebot zum jetzigen Zeitpunkt nicht unterstütze.

Tom Ricketts sprach derweil von "spezifischen Verpflichtungen", die gegenüber den Fans eingegangen würden, sollte die US-Familie den Zuschlag bekommen.

Es sei wichtig, "Vielfalt und Inklusion in den Mittelpunkt des Vereins zu stellen". Zudem kündigte der 55-Jährige weitere Gespräche mit dem "Chelsea Supporter's Trust" für die kommenden Tage an.

Abramowitsch-Nachfolge entscheidet sich zwischen vier Parteien

Aktuell haben noch vier Parteien Aussicht auf die Übernahme des Champions-League-Siegers. Der Preis wird von der Boulevard-Zeitung "The Sun" auf 2,5 Milliarden Euro (knapp drei Milliarden Euro) beziffert.

Roman Abramowitsch muss den Klub verkaufen, da er als Oligarch mit Nähe zu Russlands Präsident Wladimir Putin in Großbritannien mit Sanktionen belegt wurde und ihm auf der Insel jegliche Geschäfte verboten sind.

Dieser Schritt hatte für Unmut innerhalb der Fan-Gemeinde der Londoner gesorgt. Wochenlang war der unter den Anhängern beliebte, weil durchaus investitionsfreudige, Milliardär lautstark besungen worden. Unter anderem auch während einer Gedenkminute für die Opfer des Kriegs in der Ukraine.

Auch bei der sich zuspitzenden Nachfolge-Frage erheben die Fans nun also ihre Stimme.

