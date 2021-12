München/Liverpool - Sobald er den Rasen betritt, hat Liverpools Virgil van Dijk eine klare Aufgabe: die Gegner vom Toreschießen abzuhalten.

Nun verdichten sich allerdings die Anzeichen, dass der Innenverteidiger seinen Kompetenzbereich erweitert und nicht mehr nur auf dem Fußballplatz, sondern auch vor der Kamera für Furore sorgen will.

FC Liverpool: Virgil van Dijk in Netflix-Trailer

Auf "Instagram" postete der Niederländer ein Video, in dem er als Schauspieler zu sehen ist. Im Trailer zur Netflix-Serie "Undercover" spielt sich van Dijk selbst und wird in der dargestellten Szene von einem Drogendealer unter Druck gesetzt, für die PSV Eindhoven im Derby gegen Ajax Amsterdam aufzulaufen. Mit blutiger Nase weigert sich der 30-Jährige jedoch und betont die Unmöglichkeit, da er nach wie vor beim FC Liverpool unter Vertrag steht.

Ob der Kapitän der Elftal wirklich in der Serie mitspielt oder der Trailer lediglich als PR-Maßnahme dienen soll, ist nicht bekannt. In der realen Welt geht es für van Dijk und seine Kollegen am 28. Dezember mit dem Premier-League-Spiel gegen Leicester City weiter (ab 21:00 Uhr im Liveticker auf ran.de).

