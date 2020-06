London (SID) - Teammanager Ralph Hasenhüttl (52) und der FC Southampton aus der englischen Premier League haben ihre Zusammenarbeit bis 2024 verlängert. Wie der Klub mitteilte, unterzeichnete der frühere Trainer des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig am Dienstag einen neuen Vierjahresvertrag. "Das war für mich eine einfache Entscheidung", sagte der Österreicher: "Wegen der Beziehung, die ich zu dem Klub, den Spielern und den Fans aufgebaut habe, und auch wegen der Beziehung, die sie zu mir aufgebaut haben."

Hasenhüttl hatte den Posten bei den Saints im Dezember 2018 von Mark Hughes übernommen. Im vergangenen Oktober war der ehemalige Bundesliga-Coach nach einem 0:9 gegen Leicester City heftig in die Kritik geraten und stand vor dem Aus. In der Folge brachte er den Klub aber wieder auf Kurs. Southampton steht vor dem geplanten Restart der Liga am 17. Juni mit sieben Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge auf dem 14. Platz.

"Vom ersten Tag an hat Ralph einen positiven Einfluss auf den Klub und auf unsere Fans gehabt", sagte Geschäftsführer Martin Semmens, "er hat den Job zu einer Zeit übernommen, als eine starke Führung notwendig war, um den Klub voranzubringen. Das hat er erreicht."