Liverpool/München - Der Aufschrei im vergangenen Sommer war groß, als der FC Bayern München seinen Mittelfeldregisseur Thiago für schlappe 22 Millionen Euro an den FC Liverpool abgab.

Lange Zeit musste der Spanier in München um die Anerkennung vieler Bayern-Fans kämpfen, die ihm aufgrund seiner Spielweise oftmals verwehrt blieb. Er gewänne zu wenig Zweikämpfe, spiele nur Alibi-Pässe und schieße zu wenig Tore lauteten drei der prominentesten Vorwürfe an Thiago.

Doch im vergangenen Spätsommer wendete sich das Blatt, denn die Münchner holten auf beeindruckende Art und Weise das zweite Triple der Vereinsgeschichte und plötzlich prasselten die Lobeshymnen auf Thiago ein. Frei von jeglichen kleinen und großen Verletzungen, die ihn oft ausbremsten, hatte der Mittelfeldstratege seine Qualitäten voll ausspielen können.

Thiago glänzt in Triple-Saison des FC Bayern

Seine Pässe erschienen auf einmal zum Großteil magisch, beinahe mit jeder Aktion verlieh er seinem Spiel noch mehr Glanz. Insbesondere im Finalturnier der Champions League war der Spanier kaum zu bremsen. So herrschte Trauer und Entsetzen zugleich, als Thiagos sich länger abzeichnender Abschied aus München vollzogen wurde, schließlich hatte er sich bei den meisten Fans des Rekordmeisters gerade erst einen Platz tief in ihren Herzen erobert.

In Liverpool jubelte man hingegen, sollte der 29-Jährige doch das Spiel des englischen Meisters auf ein neues Level heben. Fünf Monate später ist an der Anfield Road jedoch Ernüchterung eingekehrt. Schlimmer noch: Thiago erlebte am vergangenen Samstag wohl den Tiefpunkt seiner bisherigen Zeit bei den "Reds".

Direkt an der Strafraumkante foulte der eigentlich für seine perfekte Ballbehandlung bekannte Mittelfeldspieler Leicesters Harvey Barnes und wurde anschließend von Liverpool-Kapitän Jordan Henderson in einem hitzigen Wortgefecht dafür verbal zusammengestaucht. Zu allem Überfluss resultierte aus dem fälligen Freistoß noch der 1:1-Ausgleich, der Leicesters Wende nach 0:1-Rückstand einleitete.

Presse kritisiert Thiago: "Defensiv nicht stark genug"

Nach der 1:3-Pleite gegen die "Foxes" erhielt Thiago im "Liverpool Echo" die schlechteste Bewertung aller Spieler, obwohl Torhüter Alisson Becker und Winterneuzugang Ozan Kabak ebenfalls patzten. "Er kämpfte mit dem Tempo des Spiels, war zu oft nicht eingebunden und defensiv nicht stark genug", hieß es in der Bewertung des Blattes für Thiago.

Bei aller Kritik darf aber nicht vergessen werden, dass der Sohn des 1994er Weltmeisters Mazinho nach seinem Wechsel aus München zunächst eine Corona-Erkrankung überstehen musste und nur wenige Tage später mit einer Knieverletzung über zwei Monate ausfiel. Am 30. Dezember bestritt Thiago sein erstes Spiel nach einer knapp dreimonatigen Pause, seither holte Liverpool nur acht Punkte aus neun Spielen.

Steht der Spanier in der Premier League mehr als 60 Minuten für die "Reds" auf dem Feld, reichte es bislang nur zu zwei Siegen und einer Siegquote von 22 Prozent. Viel zu wenig für eine erfolgreiche Titelverteidigung.

Liverpool hat keine Zeit für Thiagos Integration

Und doch kann dem Kreativspieler natürlich nicht die Alleinschuld an der aktuellen Liverpooler Misere gegeben werden, wie es so mancher TV-Experte auf der Insel bereits tat. Schließlich lässt es der dichte Spielplan von Englands Topklubs nicht zu, dass ein Sommer-Neuzugang problemlos integriert werden kann. Alle drei Tage steht ein Spiel auf dem Programm, Trainings, um Abläufe und Vorgaben zu automatisieren, sind absolute Mangelware.

Zudem plagt den Meister des Vorjahres vor allem im Defensivbereich enormes Verletzungspech, das ein Einspielen von Thiago und seinen Mitspielern zusätzlich erschwert. Und dann ist da noch Thiagos Spielweise. Kreativität und Spielintelligenz konnte das Team von Jürgen Klopp vor der Verpflichtung des 29-Jährigen im Mittelfeld nur wenig bieten. Viel lief bis dato über aggressives Pressing und Flankenläufe über die Außenbahnen.

Mit Thiago sollte eine spielerische Komponente Einzug halten in das so kraftintensive Spiel der Klopp-Elf. "Wir (der FC Liverpool, Anm. d. Red.) hatten bisher keinen Spieler wie Thiago, der ein Problem lösen kann, wenn wir nicht in der Lage sind, uns durchzusetzen. Klopp wollte alle Eventualitäten abdecken", erklärte Liverpool-Legende John Barnes bei "Sport1". "Es gibt Zeiten, in denen wir mehr Kreativität benötigen. Und die bringt Thiago mit. Aber man kann nicht sagen: Das machen wir jetzt und wir vergessen, was wir in der Vergangenheit gemacht haben."

So kann die Verbindung zwischen Thiago und Liverpool ein Erfolg werden

Es gilt nun also schnellstmöglich die ideale Mischung aus beiden Welten zu adaptieren, um zumindest in der Champions League noch die Chance auf den Titel zu wahren. Im Achtelfinale geht es am Dienstag zunächst in Budapest gegen RB Leipzig (ab 21 Uhr im Liveticker).

Dass es funktionieren kann mit Thiago und Liverpool, zeigte sich Ende Januar beim 3:1-Ligaerfolg über Tottenham Hotspur. Dort fungierte der Spanier als Achter im zentralen Mittelfeld, während hinter ihm Georgino Wijnaldum und James Milner hauptsächlich die Defensivaufgaben übernahmen.

Diese Rolle auf der Acht und mehr Zeit zur Integration könnten zwei erhebliche Bestandteile werden, damit Thiago bei den "Reds" zu jenem Spieler wird, der er zuletzt in München war.

Alles andere wäre eine große Überraschung.

Markus Bosch

