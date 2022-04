München/Liverpool - Beim Spiel zwischen dem FC Liverpool und Manchester United ist es an der Anfield Road zu bewegenden Momenten gekommen, nachdem Fans in der siebten Spielminute mit einem Applaus ihre Anteilnahme an dem Verlust von Cristiano Ronaldo ausgedrückt haben. Der Portugiese hatte gestern den Tod seines neugeborenen Sohnes öffentlich bekannt gemacht.

In Anlehnung an Ronaldos Rückennummer applaudierten die Fans in der siebten Spielminute für etwa 60 Sekunden und sangen zudem die Klubhymne "You'll never walk alone". Auch der Trainerstab um Jürgen Klopp beteiligte sich an der Aktion.

Die Geste war im Vorfeld der Partie vorgeschlagen worden und wurde von den Liverpool-Fans unterstützt.

👏👏👏



A classy gesture from both Liverpool and Man United fans who briefly unite to pay tribute to Cristiano Ronaldo and his family. #beINPL #LIVMUN



Watch Now 👉 https://t.co/NRYe31nXnO pic.twitter.com/DzHiR7gfhM — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) April 19, 2022

Ronaldo erschüttert über Verlust

Am Montagabend hatten Cristiano Ronaldo und seine Freundin Georgia Rodriguez ein Statement veröffentlicht, in dem sie den Tod ihres neugeborenen Sohnes bekannt gaben. Während ein Mädchen wohlauf zur Welt kam, starb dessen Zwillingsbruder bei oder kurz nach der Geburt.

"Wir sind erschüttert über diesen Verlust", schrieben Ronaldo und seine Lebensgefährtin weiter: "Nur die Geburt unseres Mädchens gibt uns die Stärke, in diesem Moment etwas Hoffnung und Freude zu verspüren."

Ronaldo unterstütze nun erstmal "seine Lieben in dieser schweren Zeit", teilte der Verein mit. Deshalb fehlte der Portugiese auch im Topspiel beim FC Liverpool am Dienstagabend.

A moving tribute to @Cristiano and his loved ones with seven minutes played at Anfield. #MUFC | #LIVMUN — Manchester United (@ManUtd) April 19, 2022

Auch sportlich gab es für Ronaldo und Manchester United keine guten Nachrichten, da Liverpool mit den "Red Devils" kurzen Prozess machte und deutlich mit 4:0 gewann.

Mit dem Sieg übernehmen die Mannen von Trainer Jürgen Klopp vorübergehend die Tabellenspitze von Manchester City.

