München - Was plant Cristiano Ronaldo für seine Zukunft?

Aktuell gibt es ob der schwierigen Zeiten bei Manchester United vermehrt Gerüchte rund um den portugiesischen Superstar, nun hat er sich in einem Interview selbst zu seinen Plänen geäußert. So erklärte der 37-Jährige im Gespräch mit "DAZN", er plane, bis in seine 40er zu spielen.

"Ich weiß, ich habe nicht mehr viele Jahre zu spielen, vier oder fünf noch. Wir werden sehen, und ich möchte noch mehr Titel gewinnen", äußerte der United-Profi.

Und weiter: "Du musst intelligent sein und wissen, dass du mit 18, 20 oder 25 nicht derselbe bist wie mit 35. Das ist die Reife, die Erfahrung, die Intelligenz, um zu verstehen, dass du vielleicht einige Dinge verlierst, um andere zu gewinnen und ein Gleichgewicht zu haben, um auf höchstem Niveau zu spielen."

Cristiano Ronaldo vermeidet klares Statement zur Zukunft

Klare Statements vermied Ronaldo allerdings. "Ich muss Ihnen nicht sagen, dass ich sehr gut bin, weil die Zahlen da sind. Die Fakten sind Fakten, der Rest ist völlig egal. Es spielt überhaupt keine Rolle", so CR7 weiter.

Mit seiner derzeitigen Form und seiner allgemeinen Verfassung scheint der Stürmer zufrieden zu sein. "Ich schieße immer noch Tore, helfe Menschen, Teams, sowohl in der Nationalmannschaft als auch bei Manchester United, und deshalb möchte ich so weitermachen."

In der aktuellen Saison brachte es Ronaldo in 30 Spielen bislang auf 15 Tore und drei Assists. Allerdings traf er in diesem Jahr in acht Spielen erst ein Mal. Sein Vertrag in Manchester läuft noch bis 2023, mit der Option auf eine weitere Saison.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.