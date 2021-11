Manchester/München - Ole Gunnar Solskjaer ist nicht zu beneiden.

Als Spieler bei Manchester United erreichte er Legenden-Status, insbesondere durch seinen Treffer zum 2:1 im Champions-League-Finale 1999 gegen den FC Bayern. Nach der aktiven Karriere sammelte der Norweger seine ersten Trainer-Erfahrungen ebenfalls bei den Red Devils, zunächst als Stürmertrainer, danach zweieinhalb Jahre als Coach der zweiten Mannschaft. Anschließend arbeitete er bei Heimatklub FK Molde, Cardiff und erneut Molde als Cheftrainer.

Dort überzeugte er derart, dass er erneut zu Manchester United zurückkehrte, diesmal sogar als Cheftrainer. Am 19. Dezember 2018 übernahm er zunächst als Interimslösung nach dem Aus von Jose Mourinho, bevor er knapp drei Monate später zur festen Lösung wurde. Doch vor dem Manchester-Derby am Samstag gegen Manchester City (ab 13:30 Uhr im LIVETICKER) ist vom Legenden-Status des "Killers mit dem Baby-Gesicht" nur noch wenig übrig.

Solskjaer befreit sich immer wieder

Vor zwei Wochen ging die Solskjaer-Elf mit 0:5 sang- und klanglos gegen den Erzrivalen FC Liverpool unter. Seither hat der Druck auf den 48-Jährigen noch einmal zugenommen. Auch, weil die Zweifel an seinen Fähigkeiten beinahe proportional dazu ebenfalls gestiegen sind. "The Athletic" berichtete nach der Klatsche, dass einige Spieler an den taktischen Fertigkeiten des Norwegers zweifeln sollen. Gleichzeitig gab es von der Klubführung wohl ein Ultimatum für die kommenden drei Spiele. Das Manchester-Derby ist die letzte der drei Partien und zugleich wohl die wichtigste.

Dabei hätte schon in der vergangenen Woche alles vorbei sein können. Im Gruppenspiel der Champions League bei Atalanta Bergamo lag ManUnited bereits mit 0:2 in Rückstand, bevor beim 3:2 unter anderem Superstar Cristiano Ronaldo seinem Trainer den Job rettete – vorerst.

Dass Solskjaer danach CR7 mit Michael Jordan verglich, mag wohl auch ein Stück weit Dankbarkeit gewesen sein. Aber auch der Norweger selbst ist ein Faszinosum, schließlich ist es nicht das erste Mal, dass Solskjaer mit dem Rücken zur Wand steht und dringend Erfolgserlebnisse braucht. Doch immer wieder, beinahe katzenähnlich, befreit sich Solskjaer durch gute Ergebnisse aus dem Schlamassel und durfte weitermachen. Es scheint, als verfüge er über die sieben Leben, denen sonst Katzen nachgesagt werden.

Machtvakuum bei United hilft Solskjaer

Doch diesmal könnte die Leben aufgebraucht sein, denn auch im Fan-Lager genießt der Held von 1999 immer weniger Rückhalt. Schließlich gerät die Premier-League-Spitze immer weiter aus dem Blick. Sind es momentan bereits acht Zähler Rückstand auf Tabellenführer Chelsea, könnten es mit einer Derby-Niederlage schlimmstenfalls elf Zähler werden. Nur ein Sieg aus den letzten fünf Spielen ist ebenfalls zu wenig für die Ansprüche der United-Verantwortlichen und Fans der Red Devils.

Allerdings befindet sich die Klubführung in einem Machtvakuum. Die Eignerfamilie Glazer legt vor allem Wert auf gute wirtschaftliche Kennzahlen. Solange der Einzug in die Champions League noch möglich ist, spielt das Sportliche für sie kaum eine Rolle. Vizepräsident Ed Woodward hört zum Jahresende auf, sein Nachfolger ist noch nicht offiziell bestätigt. Die Direktoren John Murtough und Darren Fletcher sind noch nicht lange auf ihrem Posten. Eine gewachsene Führungsstruktur im Klub sieht anders aus. Erst im Sommer erhielt Solskjaer, trotz aller Zweifel von Fans und wohl auch Spielern, einen neuen Dreijahres-Vertrag.

Eine Entlassung zum jetzigen Zeitpunkt, nicht einmal ein halbes Jahr später, käme daher wohl auch einem Schuldeingeständnis der Klub-Führung gleich. Zudem wird berichtet, dass sich United noch keinerlei Gedanken über einen möglichen Nachfolger gemacht hat. Mit Antonio Conte landete unlängst ein verfügbarer Kandidat bei den Tottenham Hotspur, just nachdem diese gegen ManUnited verloren hatten.

Eine Niederlage von Soskjaer gegen den verhassten Stadtrivalen könnte ähnliche Auswirkungen auf ihn selbst haben, trotz der vermeintlichen sieben Leben und der seltsamen Situation in der Führungsetage von ManUnited.

Der 48-Jährige ist nicht zu beneiden.

Markus Bosch

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.