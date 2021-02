Manchester/München - Selten wurden 55 Millionen Euro wohl besser investiert, als im Fall von Bruno Fernandes.

Eben jene Summe überwies Manchester United im Winter 2019 an Sporting Lissabon, um Fernandes in die Premier League zu holen.

Die Bedeutung dieser Verpflichtung war schnell ersichtlich. 19 Spiele ohne Niederlage reihte United nach dem Fernandes-Transfer aneinander. Fernandes, so urteilte United-Coach Ole-Gunnar Solskjaer, war der "Funke", der United gefehlt habe. Auch wegen Fernandes‘ herausragender Leistungen ist Solskjaer noch immer United-Trainer. Schließlich stand der United-Held von 1999 im März des Vorjahres kurz vor dem Aus.

United-Legende vergleicht Fernandes mit CR7

Neun Tore und acht Vorlagen in 18 Spielen lieferte der Mittelfeldspieler in seinem ersten United-Halbjahr und rettete einerseits damit seinem Chef den Job und wurde andererseits zum unverzichtbaren Fixpunkt in der Offensive der Red Devils.

Von Fernandes' Wert für die Mannschaft schwärmt auch Klublegende Gary Neville. Er habe lange nicht gesehen, dass "ein Spieler so einen Einfluss auf eine Mannschaft hat", sagte er bei "Sky Sports". Neville verglich den Portugiesen sogar bereits mit Cristiano Ronaldo und dessen Wichtigkeit damals für die "Red Devils“.

Auch in dieser Saison lässt der 26-Jährige nicht nach. 13 Tore und zehn Vorlagen stehen nach 23 Ligaeinsätzen für ihn bereits zu Buche. Dank Fernandes‘ starker Leistungen steht United aktuell auch so gut da, wie schon länger nicht mehr. Rang zwei, nur der verhasste Stadtrivale Manchester City liegt vor den Red Devils.

Fernandes dominiert aus dem Mittelfeld heraus das Spiel. Mit seinen tödlichen Pässen, seiner Übersicht. Er dominiert so sehr, dass sich TV-Experte und Ex-United-Spieler Roy Keane bereits Sorgen macht: "Der Klub kann nur hoffen, dass sich Fernandes nicht verletzt. Dann haben sie ein Problem, das sie nicht lösen können."

Fernandes gibt Feedback an Mitspieler

Doch nicht nur auf dem Platz dominiert der portugiesische Nationalspieler, auch abseits des Platzes hat er eine Führungsrolle inne. Immer wieder soll er seinen Mitspielern per WhatsApp Tipps geben und ihnen auch direkt seine Meinung gesagt haben. Nach dem 3:3-Remis am Samstagabend soll sich Fernandes die United-Abwehrspieler vorgeknöpft haben, das berichten englische Medien. United hatte in letzter Minute den Ausgleich kassiert und hatte es verpasst, nach Punkten mit ManCity gleichzuziehen.

Nein, bequem ist dieser Bruno Fernandes wahrlich nicht, glaubt man zumindest den Medienberichten. Aber in knapp einem Jahr bei Manchester United ist er schnell unverzichtbar geworden und ist der wohl wichtigste Spieler im Team von Solskjaer.

Macht der 26-Jährige auf diese Art und Weise weiter, dürfte er auch in Portugals Nationalmannschaft zum wichtigsten Spieler werden. Diese Rolle hat im Moment noch Cristiano Ronaldo inne, doch mit 36 Jahren wird er diese Position nicht mehr ewig einnehmen können. In Sachen Ehrgeiz und Torhunger steht Fernandes seinem berühmten Landsmann schon jetzt kaum nach. Die für ihn bezahlten 55 Millionen Euro hat der Mittelfeldspieler ohnehin längst getoppt. Inzwischen wird sein Marktwert auf 90 Millionen Euro taxiert, nur Wunderkind Joao Felix hat in Portugals Nationalteam einen höheren Marktwert.

Dieses Duo wird es wohl auch sein, das maßgeblich über die Zukunft des immer noch amtierenden Europameisters entscheidet. Doch zunächst einmal ist ManUnited im Fokus von Fernandes, denn ein bedeutender Titel fehlt noch in der Vita des Unterschiedsspielers.

Markus Bosch

