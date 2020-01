Köln - Der ehemalige Schalker Bundesliga-Profi Max Meyer (24) vom englischen Fußball-Erstligisten Crystal Palace hat seine Sprunggelenksverletzung nach einem groben Foulspiel des Ex-Dortmunders Pierre-Emerick Aubameyang am 11. Januar überwunden. Nach Auskunft von Palace-Teammanager Roy Hodgson kann der Mittelfeldspieler am Dienstag (20.30 Uhr) gegen den FC Southampton wieder mitwirken.

Aubameyang hatte aufgrund seines Foulspiels im Londoner Derby (1:1) die Rote Karte gesehen. "Ich wollte ihn wirklich nicht so hart treffen", hatte Aubameyang entschuldigend in den Sozialen Medien geschrieben. Meyer hatte am Samstag beim 2:2 von Crystal bei Meister Manchester City nicht mitwirken können.

