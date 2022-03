Manchester/München - Brisantes Duell am Abend (ab 18:30 Uhr im Liveticker) in der Premier League im Old Trafford.

Dort trifft Manchester United auf Tottenham Hotspur oder anders ausgedrückt: Der Tabellen-5. empfängt den Tabellen-7. Von der Spitze sind beide Teams weit entfernt, doch die Brisanz ergibt sich aus dem für beide Teams bislang enttäuschenden Saisonverlauf.

Da ist auf der einen Seite Manchester United, dass vor der Saison den "verlorenen Sohn" Cristiano Ronaldo zurückholte und mit ihm wieder in Richtung Spitze angreifen wollte. Dies gelang den "Red Devils" aber zu keinem Zeitpunkt in dieser Saison. In 28 Partien gab es bereits acht Remis und sieben Niederlagen.

Rangnick konnte bei ManUnited nicht die Wende herbeiführen

Zwischenzeitlich musste sogar Ole Gunnar Soskjaer seinen Trainerstuhl räumen, da die Klub-Führung das Erreichen der Champions League in Gefahr sah. Nachfolger wurde der deutsche Trainer Ralf Rangnick, der nach der Saison als Berater für den Klub tätig sein wird.

Doch auch der ehemalige RB-Leipzig-Trainer konnte die Wende nicht konstant herbeiführen. Zwar liegt United nur einen Zähler hinter Arsenal auf Rang vier, hat aber bereits drei Spiele mehr absolviert. Zudem sorgt seit Wochen das offenbar angespannte Verhältnis zwischen Rangnick und Ronaldo für Schlagzeilen. Bei der Derby-Demütigung bei Manchester City am vergangenen Wochenende fehlte der Portugiese offiziell wegen einer Verletzung, war aber auch gar nicht im Stadion, um seine Teamkollegen zu unterstützen.

Gegen Tottenham soll Ronaldo offenbar wieder zur Verfügung stehen, fraglich ist allerdings in welcher Verfassung sich CR7 befinden wird. Dass das offensichtlich gestörte Verhältnis zwischen ihm und Coach Rangnick noch einmal repariert werden kann, erscheint unwahrscheinlich.

Aber auch die restlichen United-Profis werden genau beobachtet, schließlich gilt es nach dem unterirdischen Auftritt im Derby Wiedergutmachung zu betreiben, um die Chance auf den Einzug in die Königsklasse zu wahren. Denn sollte dieser verpasst werden, könnte bei den "Red Devils" im Sommer ein großer Umbruch bevorstehen.

Verliert Tottenham Harry Kane im Sommer?

Apropos Umbruch: Der könnte auch bei den Tottenham Hotspur bevorstehen, sogar unabhängig vom weiteren Saisonverlauf. Denn Star und Identifikationsfigur Harry Kane könnte sich im Sommer dazu entschließen, Titel gewinnen zu wollen und damit den Klub endgültig verlassen.

Damit würden die Spurs ihren absoluten Fixpunkt verlieren und weitere Stars könnten Kanes Beispiel folgen. Ob dann der aktuelle Trainer Antonio Conte den Neuaufbau einleiten darf und mag, darf ernsthaft bezweifelt werden. Der italienische Erfolgscoach fällt immer wieder mit komischen Aussagen auf, die der Transferpolitik des Klubs kein befriedigendes Zeugnis ausstellen.

Damit eckt der ehemalige Chelsea-Meistertrainer an und teilweise leiden darunter auch die Leistungen seines Teams. Conte und die Spurs darf bislang klar als Missverständnis eingestuft werden. Aber auch sportlich ist das Team bislang eher im Zick-Zack-Kurs unterwegs.

Tottenham hat zwei Trümpfe in der Hand

Zwei Siege und zwei Niederlagen lautet die Bilanz aus den vergangenen vier Pflichtspiele. 4:0 in Leeds und 5:0 gegen Everton folgten Niederlagen gegen Burnley und im Pokal gegen Zweitligist Middlesbrough. Konstanz sieht wahrlich anders aus. Trotzdem hat Tottenham im Duell mit United zwei Trümpfe, in Form von zwei Spielen weniger und zwei Punkten Rückstand, in der eigenen Hand.

Für beide Krisen-Teams steht aber wahrlich eine Menge auf dem Spiel.

Markus Bosch

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.