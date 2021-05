München - Routinier Mark Noble von West Ham United trainierte auch an seinem 34. Geburtstag, am 8. Mai, pflichtbewusst an einem Rudergerät im Gym der "Hammers". Womit der langjährige Premier-League-Profi dabei nicht rechnete, waren seine etwas hinterlistigen Kollegen.

Die anderen Stars um Jesse Lingard spielten dem Geburtstagskind nämlich einen Streich. Während Noble am Rudergerät schuftete, näherten sich seine Kollegen mit Mehl und Eiern und bewarfen ihn damit.

Oh my god 😂😂😂 pic.twitter.com/gmtg13d0W0 — West Ham Transfers (@westhamtransfer) May 8, 2021

Noble nahm den Prank aber mit Humor und feierte am Ende des kurzen Videoclips sogar selbst launig mit, während mehrere Mitspieler wie eben Lingard oder Michail Antonio den Mehl-Eier-Prank filmten und sich dabei kaputtlachten.

Der gebürtige Londoner Noble ist ein Urgestein bei West Ham und schaffte es einst von der eigenen Jugend zu den Profis. Der Mittelfeldspieler bestritt bislang 525 Begegnungen für die "Hammers" und ist damit mit riesigem Abstand Rekordspieler des Vereins.

