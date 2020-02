München/Frankfurt - Mittwochabend erschoss ein Einzeltäter in Hanau, 17 Kilometer Luftlinie von Frankfurt am Main entfernt, neun Menschen, anschließend seine Mutter und sich selbst. Eintracht Frankfurt gedachte vor dem Anpfiff des Europa-League-Spiels gegen RB Salzburg in Form einer Schweigeminute an die Opfer.

Während des stillen Gedenkens kam es zu unschönen Zwischenrufen, die über die Außenmikrofone deutlich zu hören waren. Die Zuschauer reagierten umgehend mit "Halt die Fresse"- und "Nazis raus"-Rufen, um dem Störenfried gesammelt entgegen zu treten.

Nazis raus! Die Fans reagieren auf einen Idioten, der den Opfern von Hanau nicht den nötigen Respekt erweisen wollte. #sgesal pic.twitter.com/adPinlbNa3 — Christoph (@Jack24Bauer) February 20, 2020

Der Täter von Hanau soll einen rechtsradikalen Hintergrund gehabt haben und tötete ausschließlich Opfer mit ausländischen Wurzeln.

