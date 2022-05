Köln - Schiedsrichter Slavko Vincic wird heute (21.00 Uhr im Liveticker auf ran.de) in Sevilla das Europa-League-Finale des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt gegen die Glasgow Rangers leiten.

Der Kontinentalverband UEFA setzte am Mittwoch den 42-jährigen Slowenen für das Spiel an, der zuletzt in der Champions League Schiedsrichter beim Aus von Bayern München gegen den FC Villarreal war. Es ist Vincics erstes Europapokalfinale.

Champions League der Frauen: Finnin Lehtovaara heute leitet Finale

Der erfahrene Franzose Clement Turpin wird zehn Tage später in Paris das Champions-League-Endspiel zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool pfeifen. Das Finale der Conference League am 25. Mai in Tirana zwischen der AS Rom und Feyenoord Rotterdam übernimmt der Rumäne Istvan Kovacs, Marco Fritz (Korb) ist dabei Video-Assistent.

Lina Lehtovaara (Finnland) leitet das Champions-League-Finale der Frauen zwischen dem FC Barcelona und Olympique Lyon. Gespielt wird am 21. Mai in Turin.

