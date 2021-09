München - Endlich wieder Europa-Pokal-Nächte in Frankfurt. Die Eintracht spielt in der Europa League in Gruppe D und trifft zum Auftakt auf Fenerbahce und Mesut Özil. Anpfif der Partie ist um 21 Uhr. Wir zeigen euch, wo ihr die Partie live verfolgen könnt.

Nach einem Jahr Pause spielt Eintracht Frankfurt wieder im internationalen Geschäft. In der Europa League treffen die Hessen in Gruppe D auf Fenerbahce, Olympiakos Piräus und Royal Antwerpen. Den Auftakt macht das Heimspiel gegen den türkischen Klub vor 25.000 Fans und damit ausverkauftem Haus.

Der Saisonauftakt lief für die Frankfurter bisher durchwachsen. Noch keinen Sieg konnte das Team von Neu-Trainer Oliver Glasner in der Bundesliga holen. Zudem muss die Mannschaft im Duell mit dem türkischen Klub auf ihren Trainer verzichten. Glasner darf aufgrund einer Sperre nur von der Tribüne aus zuschauen. Vertreten wird er durch Co-Trainern Michael Angerschmid.

Bei Fenerbahce sind im Kader einige bekannten Namen - allen voran natürlich Mesut Özil. Aber auch Luiz Gustavo (früher Wolfsburg, Bayern und Hoffenheim) und Mergim Berisha (U21) sind in Deutschland bekannt.

Update 16.09.2021 - 20:00 Uhr: Aufstellungen SGE vs. Fenerbahce

Aufstellung Eintracht Frankfurt: - Trainer: Oliver Glasner

Aufstellung Fenerbahce: - Trainer: Vitor Pereira

Europa League: Eintracht Frankfurt vs. Fenerbahce live im TV

RTL hat sich zwar die Rechte an der Europa League gesichert, wird das Spiel aus Frankfurt aber nicht im Fernsehen zeigen.

Europa League: Eintracht vs. Fenerbahce im Livestream

Die Partie wird kostenlos auch online nicht zur Verfügung stehen. RTL bietet über seinen Streamingdienst "TV Now" einen Livestream an, dafür muss man aber ein Abo haben.

Europa League: SGE vs. Fener im Liveticker

Mit unserem Liveticker auf ran.de sind wir natürlich von Beginn an beim Duell dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

