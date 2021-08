Köln (SID) - Sport1 zeigt das Rückspiel der Europa-League-Play-offs zwischen Fenerbahce Istanbul um Mesut Özil und HJK Helsinki live. Das teilte der Free-TV-Sender am Mittwoch mit.

Der 2014er-Weltmeister Özil kämpft mit seinem Team am 26. August ab 18.00 Uhr um den Einzug in die Gruppenphase der Europa League. Der 32-Jährige führt den türkischen Spitzenklub mittlerweile als Kapitän aufs Feld und feierte am vergangenen Wochenende seine Torpremiere.

Beim dritten der vergangenen SüperLig-Saison stehen dazu noch die Bundesliga-erfahrenen Luiz Gustavo, Jose Ernesto Sosa und Marcel Tisserand im Kader. Das Hinspiel steigt bereits am Donnerstag in der Türkei.