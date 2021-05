München - In wenigen Tagen beginnt die Fußball-Europameisterschaft. Damit es für die DFB-Elf zu einem erfolgreichen Turnier wird, haben sich Bundestrainer Joachim Löw und sein Team etwas ganz Besonderes ausgedacht.

So wird Mike Horn, einer der größten Abenteurer unserer Zeit, den deutschen Nationalspielern aus seinem Leben erzählen und sie so ganz besonders motivieren. Der 55-Jährige hat nämlich so ziemlich alles erlebt. Nach brutalen Erfahrungen im Angola-Krieg zog es ihn mit 24 Jahren in die Schweiz. Von dort aus startete er seine Abenteuer.

Er schwamm den Amazonas von der Quelle bis zur Mündung, er umrundete die Welt entlang des Äquators und entlang des nördlichen Polarkreises – und das ganz ohne Hilfsmittel. Er stand kurz vor dem Ertrinken, dem Verdursten und dem Verhungern.

Wie geht man mit Misserfolgen um?

Nun soll er mit seinen Erfahrungen der Nationalmannschaft helfen.

"Ich erkläre aus anderer Sicht, wie man mit Druck umgeht und auch mit Misserfolg. Wenn du am Amazonas, am Nordpol oder am Südpol klarkommen willst, musst du hart sein im Kopf, da gibt es keine Gnade. Wenn du über Mut sprichst, darüber, Grenzen zu überwinden, ist es wichtig, dass die Spieler ein Beispiel dafür vor Augen haben", erklärte er der "Bild".

Bei einem Vortrag alleine wird es übrigens nicht bleiben. So wird Horn mit den Fußballern auch eine spezielle Wanderung machen.

Sein Auftritt im Trainingslager im österreichischen Seefeld ist übrigens ein gutes Omen. Bei der WM 2014 machte er mit dem Team in Brasilien einen Segeltörn, im Anschluss wurde Deutschland Weltmeister.

