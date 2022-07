Berlin (SID) - Auch das Bundesbauministerium hat den deutschen Fußballerinnen viel Erfolg im EM-Endspiel am Sonntagabend in Wembley gegen Gastgeber England gewünscht. "Liebe DFB-Frauen, mit Beton in der Abwehr und eurer fantastischen Offensive holt ihr den Titel. Viel Glück, und wir drücken die Daumen", hieß es in einem Tweet des Ministeriums, das von der SPD-Politikerin Klara Geywitz geführt wird.