London (SID) - Nationalspielerin Sara Däbritz ist zwei Tage vor dem EM-Auftakt der deutschen Fußballerinnen ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Nach leichten muskulären Problemen absolvierte die Mittelfeldspielerin von Olympique Lyon am Mittwochvormittag die komplette Einheit auf der Anlage des Grasshoppers Rugby Football-Clubs in London-Brentford. Somit sollte Däbritz beim ersten Spiel gegen Dänemark am Freitag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) einsatzbereit sein.

An den beiden Tagen zuvor hatte Däbritz nach der Ankunft in England nur individuell trainiert. Die Beschwerden plagten die 27-Jährige bereits seit dem Ende des finalen Trainingslagers in Herzogenaurach. Mit 86 Länderspielen ist Däbritz die erfahrenste Spielerin im DFB-Kader nach Kapitänin Alexandra Popp (114 Länderspiele). Sie war in der Vorbereitung als Letzte zum DFB-Team gestoßen, weil die Saison in Frankreich später endete.

Die DFB-Auswahl trifft bei der EURO in der Gruppe B nach dem Duell mit dem Vize-Europameister auf den Mitfavoriten Spanien (12. Juli) und den Außenseiter Finnland (16. Juli).