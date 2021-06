München - Er ballte die Faust, klatsche in die Hände und genoss sichtlich das Bad in der Menge. Als Robin Gosens nach seiner Gala und absoluten "Deluxe"-Vorstellung (ran-Note: 1) beim 4:2-Sieg der deutschen Mannschaft in ihrem zweiten Spiel der Gruppe F bei der EM 2020 gegen Portugal in der 63. Minute ausgewechselt wurde, sprangen die Menschen in der Münchner Allianz Arena begeistert auf und feierten den Profi von Atalanta Bergamo mit lautstarken Sprechchören. Und das völlig zurecht. Gosens hatte sich zuvor für die deutsche Mannschaft zerrissen, alles gegeben und sich wirklich in jeden Zweikampf geworfen, als wäre es sein letzter.

Mit dieser körperbetonten Spielweise animierte er auch ein ums andere Mal seine Mitspieler, er feuerte sie unentwegt an und ging gegen Portugal somit als absoluter Leader der DFB-Elf vorne weg. Obwohl Gosens noch nicht so lange bei der deutschen Nationalmannschaft ist und über so viel Erfahrung bei großen Turnieren verfügt wie beispielsweise ein Thomas Müller oder Mats Hummels, ist er mit seiner speziellen Art und Weise schon jetzt so ein wenig das Herz und die Seele dieser Mannschaft.

Vor allem seine offene Art und lose Zunge, wenn ihm Pleiten mal "auf den Zünder gehen" oder "mächtig ankotzen", gefallen den Fans, er spricht ihnen so mehr oder weniger aus der Seele. Gosens ist ein Mann des Volkes. Das gefällt.

Vor allem aber auch, weil Gosens nicht nur ein loses Mundwerk hat, sondern eben auch auf dem Platz seine Leistung bringt. Schon beim ersten deutschen EM-Spiel gegen Frankreich ackerte er viel, in dieser Partie allerdings noch ein wenig glücklos. Dafür war er nun gegen Portugal völlig zurecht ganz offiziell auch der "Man Of The Match". Ein Abseitstor, ein regulärer Treffer und eine Torbeteiligung sprechen eine deutliche Sprache.

Und hinten ließ der Dauerläufer, der mit seiner unfassbaren Ausdauer an diesem Abend schon fast schon an ein Duracell-Häschen erinnerte, auch nichts anbrennen. Ein tadelloser Auftritt eben. Und es ist wahrlich nicht einfach, aus einer Mannschaft herauszustechen, die sowieso schon eine durchweg starke Leistung ablieferte – Gosens hat es dennoch geschafft. Das hat Respekt verdient.

"Er hat ein überragendes Spiel gemacht"

ARD-Experte Bastian Schweinsteiger war nach dem Spiel entsprechend voll des Lobes für Gosens: "Er hat ein überragendes Spiel gemacht." Auch Kevin-Prince Boateng adelte den Bergamo-Profi: "Robin Gosens hat die gesamte Mannschaft mitgerissen, er war mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz."

Das sah auch Bundestrainer Joachim Löw ähnlich. "Der Kopfball zum 4:2 von Gosens war unglaublich", so der DFB-Coach am ARD-Mikrofon, der dann auf die Frage, ob der Atalanta-Star vielleicht das Spiel seines Lebens gemacht hat, antwortete: "Das hat er vielleicht noch vor sich. Aber Robin hat eine richtig gute Partie gemacht, wieder mal mit seiner kampfbetonten Spielweise überzeugt. Dazu ist er noch torgefährlich. Das ist genau das, was wir auch brauchen."

"Da ging mir echt einer ab"

Gosens selbst blieb nach der Partie bescheiden. "Wir haben heute alle alles rausgehauen, was ging", so der "Man Of The Match". "Der Bundestrainer hat uns schon vor dem Abschlusstraining richtig heiß gemacht und gesagt, dass wir endlich in den Wettkampfmodus schalten müssen. Und das haben wir gemacht. Das war auch wichtig, weil schon mächtig Druck auf dem Kessel war." Und die Meinung zu seinem Tor? "Ich bin natürlich mega happy, ein Tor für die deutsche Nationalmannschaft zu erzielen, ist immer etwas Besonderes. Da ging mir echt einer ab."

Herrlich ehrlich. Genau dafür lieben ihn die deutschen Fans. Von Gosens ist in der DFB-Elf sicherlich noch einiges zu erwarten. Und bei dieser EM auch. Die Gegner sind gewarnt.

Aus der Allianz Arena in München berichtet: Dominik Hechler

