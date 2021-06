München - Ein kurzer Blick, eine schnelle Körpertäuschung und dann dieser Pass, so schön wie ein Gemälde aus dem Pariser Louvre. Aus dem Fußgelenk chippt Paul Pogba den Ball aus dem Stand in den Lauf von Lucas Hernandez, der daraufhin scharf nach innen flanken kann, wo Mats Hummels das Spielgerät dann ins eigene Netz beförderte. Frankreich 1, Deutschland 0. Das war am Ende auch der Endstand des EM-Spiels der Gruppe F in der Münchner Allianz Arena.

Mann des Abends und folgerichtig auch ganz offiziell "Man Of The Match": Pogba. Der Mittelfeldspieler von Manchester United war gegen die DFB-Elf auf dem Rasen überall zu finden, verteidigte, trieb an und dirigierte seine Nebenleute. Zu stoppen war er von der Löw-Elf zu keinem Zeitpunkt - auch wenn Antonio Rüdiger zeitweise wie eine Klette an ihm hing und sogar einmal ganz leicht an ihm knabberte.

"Das war freundschaftlich"

"Antonio ist ein Freund von mir. Das war auf dem Platz, da sind wir kurz aneinander geraten. Aber das ist jetzt vorbei, das liegt in der Vergangenheit", so Pogba über die kuriose "Beiß-Szene". "Ich bin da niemand, der bei sowas nach einer Karte schreit. Ich glaube, er hat mich ein wenig gebissen, das ist freundschaftlich, wir kennen uns ja gut."

Egal ob Kratzen, Beißen oder Treten - was auch immer die deutsche Mannschaft gegen Pogba versuchte, er fand immer wieder Lösungen. Der 28-Jährige wirkte gegen die DFB-Elf über jeden Zweifel erhaben, konnte sich ganz geschmeidig aus jeder Deckung der Deutschen befreien und spielte einen wunderbaren Pass nach dem anderen. Pogba gegen Deutschland: eine Augenweide.

"Heute war er Weltklasse"

"Ich frage mich wirklich, was Paul Pogba das ganze Jahr bei Manchester United macht! Wo ist der das ganze Jahr? Wenn ich das mit heute vergleiche – heute war er Weltklasse. Wenn der diese Spielfreude hat, dann ist es der beste Mann", staunte auch ZDF-Experte und Gladbach-Profi Christoph Kramer nicht schlecht über die Leistung des zentralen Mittelfeldspielers.

Pogba selbst gab sich nach dem Spiel zurückhaltend, wollte seine eigene Leistung nicht so sehr in den Fokus stellen. "Es war wichtig, mit einem Sieg in das Turnier zu starten. Das tut uns als Mannschaft sehr gut. Immerhin haben wir gegen Deutschland gespielt, ein richtig starkes Team. Aber wir haben dagegen gehalten, wir wollten diesen Sieg unbedingt und haben es am Ende auch geschafft", so der französische Mittelfeldspieler.

Pogba in dieser Form Gold wert

Trotzdem bleibt bei aller Bescheidenheit festzuhalten, dass Pogba in dieser Verfassung für die "Les Bleus" bei der EM 2020 gold wert ist.

Aus der Allianz Arena berichtet: Dominik Hechler

Du willst die wichtigsten EM-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.