München - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird ihr Gruppen-Finale bei der EM 2020 gegen Ungarn aller Voraussicht nach ohne Thomas Müller bestreiten.

Der Münchner verpasste am Dienstag auch das Abschlusstraining in Herzogenaurach aufgrund einer Kapselverletzung im Knie. Sein Einsatz am Mittwoch (ab 20:30 Uhr im Liveticker) ist damit unwahrscheinlich. Müller absolvierte im Fitnesszelt mit dick bandagiertem Knie eine individuelle Einheit.

Hummels und Gündogan trainieren wieder

Dafür standen Mats Hummels (Patellasehnenreizung) und Ilkay Gündogan (Wadenprobleme) wieder auf dem Rasen des Adi-Dassler-Stadions im Team-Quartier der deutschen Mannschaft. Insgesamt nahmen 24 Spieler am Training teil.

Lukas Klostermann (Muskelverletzung) steht Bundestrainer Joachim Löw für das Ungarn-Spiel nicht zur Verfügung.

Der DFB-Auswahl genügt in München schon ein Unentschieden, um das EM-Achtelfinale zu erreichen.

