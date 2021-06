München - Der Achtelfinal-Klassiker zwischen Deutschland und England könnte ohne deutsche Zuschauer stattfinden.

Für Fans, die sich die Partie im Wembley live vor Ort anschauen möchten, gibt es keine Sonderregelungen für die schwierige Einreise nach Großbritannien.

Quarantäne bis zu zehn Tage

Wegen der sich schnell ausbreitenden Delta-Variante des Coronavirus gelten für einen Trip nach England wieder verschärfte Einreisebedingungen.

Bevor man eine Reise in das Vereinigte Königreich antreten möchte, muss ein negativer PCR-Test vorlegt werden. Außerdem müssen bereits im Vorfeld zwei weitere Tests am zweiten, sowie achten Tag nach der Einreise gebucht und bezahlt werden.

Bei Ankunft in England muss sich jede/r Reisende für zehn Tage in Quarantäne begeben. Sollten weitere Tests am zweiten und fünften Tag negativ ausfallen, bestünde die Möglichkeit, die Isolation auch schon früher zu verlassen. Der Test am achten Tag wäre aber weiterhin verpflichtend.

Wer das Spiel live im Wembley sehen möchte, müsste also spätestens am Donnerstag nach London reisen.

Auch die Rückreise wird schwierig

Sollte man sich tatsächlich diesen Strapazen unterziehen wollen, um einen eventuellen deutschen Sieg zu sehen, ist danach an eine entspannte Rückreise nach Deutschland nicht zu denken. Bei der Wiedereinreise aus Großbritannien müssten sich nämlich alle Personen erneut für 14 Tage in Quarantäne begeben.

Auch Geimpfte, sowie Genesene und negativ getestete Personen sind von dieser Regelung nicht ausgenommen.

DFB hofft auf Alternative

Insgesamt dürfte der größte Teil der deutschen Fans also keine Chance haben, diese Odyssee anzutreten.

Die letzte Hoffnung des DFB sind daher die rund 300.000 in Großbritannien lebenden Deutschen. 50.000 davon sollen im Großraum London ihren Wohnsitz haben. Die Tickets für das Achtelfinale sollen daher auch allen Deutschen, die in England leben, angeboten werden.

Somit könnte "Die Mannschaft" letztlich doch noch auf Unterstützung von den Rängen hoffen. Zu wünschen wäre es dem DFB-Team allemal!

