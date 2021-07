München – Die New Orleans Saints gewinnen zum ersten und bislang einzigen Mal den Super Bowl. Spanien wird in Südafrika Weltmeister, und Michael Schumacher feiert sein sensationelles Formel-1-Comeback.

Und: Lena Meyer-Landrut versetzt mit ihrem ESC-Sieg Deutschland in einen kollektiven Freudentaumel.

Was damals, im Jahr 2010, bei all diesen sportlichen Höhepunkten komplett untergeht: Am 3. März spielen Giorgio Chiellini und Leonardo Bonucci erstmals gemeinsam in der Abwehr der italienischen Nationalmannschaft, ein Testspiel gegen Kamerun, in Monaco.

Zu Null, das dürfte sich von selbst verstehen.

Eine besondere Beziehung

Dieser unscheinbare Start ist dafür der Beginn einer ganz besonderen Beziehung. Auch im Verein, als Bonucci im Sommer 2010 zu Juventus Turin wechselt – und damit auch zu Chiellini, der dort schon seit 2004 spielt.

Beide gewinnen seitdem mit Juve nahezu alles, was es in Italien zu gewinnen gibt: Sie werden mit der "alten Dame" acht Mal Meister, vier Mal Pokalsieger und fünf Mal Supercupsieger.

Und lange halten sie es nicht ohne den anderen aus: Nach einer Saison beim AC Mailand (2017/18) kehrt Bonucci zu Juve zurück. Ein Jahr, das auch die Freundschaft auf die Probe stellte. "Ich hätte das verstanden, wenn er zu Real Madrid gegangen wäre, aber zu Milan? Glücklicherweise hat das Schicksal alles danach wieder in Ordnung gebracht", schreibt Chiellini in seinem Buch "Io, Giorgio".

Trotz dieser Phase: Beide verstehen sich blind, ein bisschen wie bei einem alten Ehepaar. "Leo und ich spielen schon so lange zusammen, dass wir natürlich ein ganz spezielles Feeling haben. Wir müssen uns nicht mal mehr anschauen", sagte Chiellini in einem Uefa-Interview.

Stabilisatoren des Umbruchs

Kein Wunder: Mehr als 300 Länderspiele-Spiele absolvierten die "Senatoren", wie beide genannt werden, bereits Seite an Seite.

Chiellini, 36 und Kapitän, und Bonucci mit seinen 34 Jahren sind in der italienischen Nationalmannschaft beim Umbruch die Stabilisatoren. "Es war ein Generationenwechsel", sagte Nationalcoach Roberto Mancini: "Aber die Defensive ist immer wichtig, es braucht eine gute Balance."

Für die sorgt das Juve-Duo.

Kompromisslos und schnörkellos wie Chiellini, der die Drecksarbeit verrichtet, kopfball- und zweikampfstark ist. Typ Kettenhund. In jedem Lexikon gehört zu dem Begriff Catenaccio das verbissene Gesicht Chiellinis.

Oder antizipierend, elegant, kreativ, mit einem hervorragenden Blick für die Spieleröffnung, als heimlicher Spielmacher – wie Bonucci. Typ junger Franz Beckenbauer. Nicht umsonst wurde er in Italien bereits "Beckenbonucci" genannt.

Spricht man von der italienischen Kunst des Verteidigens, haben Bonucci und Chiellini dieses Handwerk fraglos noch einmal zusätzlich geprägt.

Kein Mitleid - mit niemandem

Was beide eint: Kein Mitleid mit dem Gegner, aber auch keines mit sich selbst. Chiellini hat sich schon mehrfach die Nase gebrochen, schmeißt sich in jeden Zweikampf, macht den Abräumer. Bonucci ließ sich jahrelang von seinem Mentaltrainer Alberto Ferrarini schlagen und beschimpfen, als Motivationstraining der ungewöhnlichen Art.

Beide gehören trotz des gehobenen Alters zu den Besten ihres Fachs. Sie sind Fixpunkte im Defensivspiel, aber auch in der Kabine. "Er hat ein großes Charisma und großartige Erfahrung. Er gibt dir sofort Sicherheit", sagte Leonardo Spinazzola über Chiellini.

Die beiden Abwehrchefs sind mit die Garanten dafür, dass die "Squadra Azzurra" seit September 2018 in mittlerweile 32 Spielen ungeschlagen ist.

Auch an der (seit dem Achtelfinale beendeten) Serie von 1168 Minuten ohne Gegentreffer haben sie erfolgreich mitgewirkt.

Das alles ringt auch dem Weltmeister von 2014 Respekt ab.

"Leonardo Bonucci und Giorgio Chiellini sind im Moment die besten Innenverteidiger der Welt", schrieb Bastian Schweinsteiger auf Twitter und versah seinen Tweet noch mit dem Hashtag "experience" ("Erfahrung").

Der Kopf der Italiener

Keine Frage: Die wilde Offensive der Italiener, die bei diesem Turnier so begeistert, ist das Herz der Mannschaft. Bonucci und Chiellini sind der Kopf. So auch im EM-Halbfinale am Dienstag (ab 21 Uhr, im Liveticker auf ran.de) gegen Spanien.

Mit der Nationalmannschaft können sie nun ihre gemeinsame Karriere krönen, mit dem ersten gemeinsamen Titel mit der "Squadra Azzurra".

Elf Jahre, nachdem alles so unscheinbar begann.

Andreas Reiners

