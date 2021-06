Kopenhagen/München - Es wird emotional beim Spiel zwischen Belgien und Dänemark bei der Europameisterschaft 2021.

Im Kopenhagener Parken Stadion treffen die beiden Mannschaften am Donnerstagabend (ab 18 Uhr im Liveticker auf ran.de) aufeinander, doch es wird natürlich kein Duell wie jedes andere. Jeder Fußballfan hat noch die erschütternden Bilder von Christian Eriksen aus dem Spiel gegen Finnland im Gedächtnis. Der Offensivspieler kollabierte am vergangenen Samstag auf dem Rasen und musste, geschützt von seinen Teamkollegen, wiederbelebt werden.

Fest steht inzwischen: Der 29-Jährige wird nach seinem dramatischen Kollaps einen Defibrillator eingesetzt bekommen. Für ihn gibt es seit seinem Zusammenbruch eine gewaltige Welle der Unterstützung, aus der unter anderem Belgiens Romelu Lukaku heraussticht.

Lukaku mit emotionaler Botschaft für Eriksen

Als der Angreifer am Tag des Dramas gegen Russland traf, stürmte er in Richtung TV-Kameras und sendete eine Botschaft an seinen Teamkollegen von Inter Mailand. "Christian, ich liebe dich", rief Lukaku. Nach der Partie gewährte der bullige Stürmer einen ungewohnt direkten Einblick in sein Seelenleben nach den furchtbaren Bildern aus Kopenhagen.

"Es war wirklich schwierig für mich, meine Gedanken zu sammeln. Das war das erste Mal, dass ich in so einer Situation war, mit einem Mitspieler, mit dem ich regelmäßig zusammenspiele", beschrieb Lukaku diesen furchtbaren Moment aus seiner Sicht.

Er verbringe durch die gemeinsamen Trainings "mehr Zeit mit Christian als mit meiner eigenen Familie", sagte er und fuhr fort: "Ich habe ein paar Tränen vergossen, weil ich an seine Familie gedacht habe, seine Kinder, seine Freundin, seine Schwester. Es war sehr schwierig für mich, mich zu fokussieren, aber meine Kollegen haben mir geholfen, durch die Situation zu kommen und dafür bin ich dankbar, aber meine Gedanken sind bei Christian und seiner Familie."

Und nun das Duell mit Eriksens Dänen.

Auf der Pressekonferenz vor der Partie kündigte Lukaku bereits an, dass die Belgier in der zehnten Minute, in Anlehnung an Eriksens Rückennummer im Nationalteam, den Ball ins Aus spielen werden, um den Zuschauern und Spielern die Möglichkeit zu geben, dem Star der Skandinavier zu applaudieren.

Dänemark in schwieriger Lage

Eriksen, der im Krankenhaus weiter beobachtet wird, könnte diese besondere Geste sogar direkt mitbekommen. "Das Krankenhaus ist in der Nähe des Parken Stadions, wahrscheinlich wird er also auch den Lärm hören. Ich denke, er wird sein Nationaltrikot anziehen und sich das Spiel ansehen", verriet Dänemark-Coach Kasper Hjulmand.

Dieser emotionale Ausnahmezustand der Dänen und wohl auch Lukakus überlagert die sportlich brisante Ausgangslage für die Gastgeber deutlich. Nur mit einem Sieg über die favorisierten Belgier ist für die Dänen noch alles drin. Bei einem Remis oder einer erneuten Niederlage droht das Aus nach der Vorrunde, auch wenn noch die Partie gegen Russland zum Abschluss der Gruppenphase ansteht.

So könnte ausgerechnet Lukaku den Hoffnungen seines Freundes Eriksen und dessen Nationalteam einen Dämpfer verpassen.

Doch abseits des Platzes kündigte Lukaku bereits an, dass er Eriksen im Krankenhaus besuchen möchte. "Er hat mir geschrieben und ich habe ihm geantwortet, dass er sich Zeit nehmen soll. Ich lasse ihn in Ruhe und werde ihm nach dem Spiel wieder schreiben", berichtete Belgiens Starstürmer.

"Fest für Christian Eriksen"

Belgiens Nationaltrainer Roberto Martinez rief die kommende Partie zum "Fest für Christian Eriksen" aus: "Wir wollen Christian wieder gesund zurück auf dem Platz sehen, das hilft uns allen. Fußball ohne Christian Eriksen ist nicht derselbe Fußball."

Die Worte seines Coaches wird Lukaku wohl in jeder Sekunde mit Leben füllen, schließlich wird das zweite EM-Spiel im Parken-Stadion von Kopenhagen wieder ein ganz besonderes werden. Und ein emotionales.

Markus Bosch

