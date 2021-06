Am zweiten Spieltag bei der EM 2021 trifft die deutsche Fußballnationalmannschaft in der Gruppe F in der Münchner Allianz Arena auf den Titelverteidiger aus Portugal. Das Spiel am 19. Juni um 18 Uhr wird im Free-TV beim ZDF zu sehen sein, sowie bei MagentaTV. Einen Livestream wird es zudem vom ZDF geben. Neben den Live Übertragungen zeigt Euch der Streamingdienst DAZN 60 Minuten nach Abpfiff jeder Partie die Highlights auf der Plattform. Dazn besitzt auch die Übertragungsrechte für Spiele der Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division und Champions League in der kommenden Saison. Mit dem ran.de Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.