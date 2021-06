München - Noch immer hängen die schrecklichen Bilder vom Zusammenbruch von Christian Eriksen den Fans in den Köpfen.

Am Donnerstag wurde dem Dänemark-Star schließlich ein Defibrillator per Operation eingesetzt, der in Zukunft bei einem erneuten Herzstillstand einen Kollaps verhindern und den Herzschlag wieder ankurbeln soll. Ob er seine Karriere in Italien bei Inter Mailand fortsetzen kann, ist nach der OP jedoch sehr fraglich.

Italien mit striktem Verbot

Im Jahr 2017 aktualisierte das Kardiologische Organisationskomitee für Sportfitness in Italien eine Richtlinie, die einen zukünftigen Einsatz in der Serie A für Eriksen verhindern würde. Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, ist es laut den Vorschriften des Gesundheitssystems verboten, mit einem Defibrillator einen Kontaktsport auszuüben.

So könnte der Defibrillator bei einem zu harten Kontakt brechen und weitere Probleme verursachen. Als Alternative wäre dem Bericht zufolge denkbar, dass der Defibrillator bei Eriksen nur temporär eingesetzt wurde und vor seinem hypothetischen Comeback wieder entnommen werden würde.

Bei Inter Mailand besitzt Eriksen noch einen Vertrag bis 2024 und könnte den Verein in die Zwickmühle eines Verkaufs bringen, sollte er den Wunsch hegen, irgendwann aufs Feld zurückzukehren.

In den Niederlanden oder in England dürften Spieler mit eingesetzten Defibrillator spielen, wie Niederlandes Daley Blind unter Beweis stellt.

