London - Nur 0:0 im "Battle of Britain". Die englische Nationalmannschaft musste im zweiten Vorrunden-Spiel bei der EM-Endrunde 2021 durch das torlose Remis gegen Schottland einen ersten Rückschlag hinnehmen.

Daraufhin setzte es in der Presse Kritik an den Engländern, die als klarer Favorit in das Duell mit den Schotten gingen, aber nicht überzeugen konnten. "England fällt auf die Nase", schrieb etwa die "Daily Mail". Die Pressestimmen im Überblick:

ENGLAND

The Times: "Schottland holt einen verdienten Punkt, England enttäuscht in Wembley. Es ist nicht das erste Mal, dass die Schotten England ernsthaft ins Grübeln bringen. Es folgt eine schmerzhafte Nachbesprechung, Gareth Southgate muss sein Team wachrütteln - und die Fans äußern ihren Unmut."

The Independent: "Intensives Derby im Wembley endet 0:0. Ein tapferes Schottland durchkreuzt die englischen Ambitionen."

Telegraph: "Kane Pain - der Kapitän enttäuscht erneut und schleppt sich wieder vom Feld. Englands Fans verabschieden ihre Mannschaft mit Buhrufen und Pfiffen."

Daily Mail: "England fällt auf die Nase. Southgates schwerfällige Mannschaft wird von hartnäckigen und bissigen Schotten aufgehalten."

Guardian: "England frustriert von stählernem Schottland. England hatte die Punkte auf dem Konto, sie hatten die Qualität der Stars und die Theorie war, dass sie ihre Favoritenrolle nach Hause fahren und auf dem Weg ins Achtelfinale dieser Europameisterschaft ein Statement abgeben würden. So viel zu dazu. Stattdessen wurde es eine Nacht der Frustration, in der die Fehler in Gareth Southgates Offensivspielplan in Wembley deutlich wurden und Schottland seinen alten Rivalen zeigte, dass es gefährlich ist, sie abzuschreiben."

BBC: "Echte Hoffnung für Schottland, aber ein Weckruf für England. Der Klang der 'Flower of Scotland', der an einem Ende des Wembley-Stadions widerhallte, und die lauten Buhrufe, die vom anderen Ende des Stadions ausgingen, bildeten das vorläufige Fazit der torlosen Begegnung zwischen England und Schottland bei der Euro 2020."

SCHOTTLAND

Daily Record: "Stolz auf Schottland. Der EURO-Traum lebt nach einer heldenhaften Nacht im Wembley-Stadion. Jetzt bringt uns die Kroaten."

Scotsman: "Ein stolzer Punkt für Schottland - das Unentschieden im Wembley war höchstverdient. Weiter alle Chancen aufs Achtelfinale. Billy Gilmour war der Star des Spiels."

Glasgow Times: "England 0, Schottland 0: Die Tage des späten Herzschmerzes sind vorbei, die Schotten geben einen Ausblick auf eine glänzende Zukunft mit Billy Gilmour im Zentrum. ES ist die älteste Rivalität im internationalen Fußball, und die schottische Leistung hatte alle Merkmale der glorreichen Tage der Vergangenheit. Aber es war auch ein Blick in eine sicherlich vielversprechende Zukunft."

The Press and Journal: "Großartiges Schottland belebt seine Euro 2020 mit 0:0-Unentschieden gegen England. Super-Schottland hat seine Euro 2020 mit einer großartigen Leistung wiederbelebt und ein 0:0-Unentschieden gegen England in Wembley erreicht."

DEUTSCHLAND

Süddeutsche Zeitung: "Löwenherz hält mit Finesse mit. Schottland kämpft, England kommt die Balance zwischen Herz und Kopf abhanden: Beim 115. 'Battle of Britain' fällt zwar kein Tor – doch die Schotten sind die moralischen Sieger."

BILD: "Schotten dicht! Englands Star-Ensemble scheitert an Doppelriegel und Pfosten. Nur 0:0 gegen Schottland zuhause in London im 'Battle of Britain', der Schlacht um Großbritannien. Das 115. Spiel im ältesten Duell der Fußball-Geschichte. Erstmals spielten beide 1872 in Glasgow gegeneinander – damals wie heute 0:0. Außenseiter Schottland ganz stark in der Defensive (mit zwei Fünfer-Riegeln!), lässt das Star-Ensemble der Gastgeber so gut wie gar nicht zur Entfaltung kommen."

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.