Das letzte EM-Finalticket wird zwischen England und Dänemark vergeben. Anpfiff ist um 21 Uhr.

UPDATE, 7.07.2021, 23:50 Uhr - 2:1 im zweiten Halbfinale

Nach 120 Minuten schlägt England Dänemark mit 2:1 und zieht damit ins Finale der EURO 2020 ein! Die Three Lions waren in der Verlängerung das dominante Team und drückten vehement auf den Führungstreffer, brauchten aber letztendlich einen umstrittenen Elfmeter, den Kane im Nachschuss verwandelte. Im Anschluss holten die Dänen nochmal die letzten Kräfte aus sich raus und probierten zum Ausgleich zu kommen, doch die Southgate-Elf verteidigte die Angriffe bis zum Ende konsequent weg. Die dänische Auswahl darf sich aber erhobenen Hauptes aus dem Turnier verabschieden, die Hjulmand-Elf hat gerade im Anbetracht der Umstände um Eriksen eine tolle EM gespielt. England hingegen darf den erstmaligen Einzug in ein EM-Finale feiern, der Sieg ist am Ende auch durchaus verdient. Nun geht es am Sonntag gegen Italien im Wembley Stadium um den Titel. Damit verabschieden wir uns an dieser Stelle und wünschen noch einen schönen Abend!

UPDATE, 7.07.2021, 21:49 Uhr - 1:1 zur Pause im zweiten Halbfinale

Tore:

1:1 39.Min. Tor für England Kjaer (Eigentor, Rechtsschuss, Saka)

0:1 30. Min Tor für Dänemark Damsgaard (direkter Freistoß, Rechtsschuss)

UPDATE, 7.07.2021, 20:02 Uhr - Die Aufstellungen England gegen Dänemark

Halbfinale! Herzlich Willkommen zum Liveticker der Partie zwischen England und Dänemark.

Aufstellung England: Pickford - Walker, Stones, H. Maguire, Shaw - Phillips, Rice, Mount, Saka, Sterling - H. Kane - Trainer: Gareth Southgate

Aufstellung Dänemark: Schmeichel - Christensen, Kjaer, Vestergaard - Stryger Larsen, Maehle, Höjbjerg, Delaney - Braithwaite, Dolberg, Damsgaard - Trainer: Kasper Hjulmand

Spielinfos

Anstoß: 7. Juli 2021 21:00 Uhr

Stadion: Wembley-Stadion (London)

SCHIEDSRICHTER: Makkelie, Danny (Niederlande)

Assistenten: Steegstra, Hessel (Niederlande), de Vries, Jan (Niederlande)

Vierter Offizieller: Hategan, Ovidiu Alin (Rumänien)

Video-Assistent: van Boekel, Pol (Niederlande)

England - Der Weg ins EM 2021 Halbfinale:

England - Kroatien 1:0 (13.06.2021 Gruppenphase)

England - Schottland 0:0 (18.06.2021 Gruppenphase)

Tschechien - England 0:1 (22.06.2021 Gruppenphase)

England - Deutschland 2:0 (29.06.2021 Achtelfinale)

Ukraine - England 0:4 (03.07.2021 Viertelfinale)

Dänemark - Der Weg ins EM 2021 Halbfinale:

Dänemark - Finnland 0:1 (12.06.2021 Gruppenphase)

Dänemark - Belgien (17.06.2021 Gruppenphase)

Russland - Dänemark (21.06.2021 Gruppenphase)

Wales - Dänemark 0:4 (26.06.2021 Achtelfinale)

Tschechien - Dänemark 1:2 (03.07.2021 Viertelfinale)