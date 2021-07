London/München - England-Trainer Gareth Southgate soll wohl mit der höchsten Auszeichnung des Vereinigten Königreichs geehrt werden.

Wie die englische Zeitung "Sun" berichtet, soll Southgate den "Order of the British Empire", den britischen Ritterorden erhalten. Vor allem Premierminister Boris Johnson soll sich dafür einsetzen, Southgate zu adeln.

Boris Johnson: "Sie haben Geschichte geschrieben"

Mit der Ehrung würde Southgate dann ein "Sir" vor seinem Namen tragen, wie es bereits zahlreiche andere britische Prominente tun. Trotz der bitteren Final-Niederlage gegen Italien im Elfmeterschießen, schlägt Southgate viel Sympathie entgegen. So dankte ihm Johnson am Montag: "Sie haben Geschichte geschrieben. Sie haben unsere Stimmung gehoben und diesem Land Freude bereitet. Wie Millionen von Menschen in diesem Land bin ich auch voller Stolz und Hoffnung."

Sollte Southgate tatsächlich den Orden erhalten, würde die Zeremonie am Neujahrstag stattfinden, an dem Queen Elizabeth II. die Ehrung vornehmen wird.

