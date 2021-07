Im EM-Finale kämpfen Italien und England um den Titel. Anpfiff in London ist um 21 Uhr. Wir zeigen euch, wo ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Italien setzte sich in einem spannenden Halbfinale gegen Spanien mit 4:2 im Elfmeterschießen durch. 1968 konnte sich die "Squadra Azzura" den letzten Titel bei der EM holen. 2000 und 2012 stand das Team jeweils im Finale, verlor aber erst gegen Frankreich und dann gegen Spanien.

England träumt dagegen von ersten EM-Titel. Das Team von Gareth Southgate setzte sich in einem umkämpften Halbfinale in der Verlängerung gegen Dänemark durch und kann sich nun vor heimischem Publikum den Titel holen. Es wäre der erste große Titel seit dem WM-Triumph vor 55 Jahren.

Im direkten Vergleich hat Italien die besseren Statistiken. Zehn Siege bei 27 Begegnungen konnte die "Squadra Azzura" holen - England lediglich acht.

UPDATE, 11.07.2021, 23:55 Uhr - Italien ist Europameister

Italien ist der neue Europameister. Das Team von Roberto Mancini setzte sich in einem spannenden Endspiel im Elfmeterschießen gegen England durch. Italien gewann mit 3:2 im Elfmeterschießen. ZUM SPIELBERICHT.

UPDATE, 11.07.2021, 22:55 Uhr- Verlängerung im Finale

Italien kann durch Leonardo Bonucci (67.) ausgleichen und rettet sich somit in die Verlängerung. ZUM LIVETICKER.

Tore:

1:1 Leonardo Bonucci (67.)

UPDATE, 11.07.2021, 21:50 Uhr - England führt zur Halbzeit

England führt nach den ersten 45 Minuten im EM-Finale gegen Italien. Luke Shaw trifft bereits nach zwei Minuten. ZUM LIVETICKER.

Tore:

0:1 Luke Shaw (2.)

Update, 11.07.2021, 19:49 Uhr - Die Aufstellungen im Finale gegen England

Aufstellung Italien: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson - Barella, Jorginho, Verratti - Chiesa, Immobilie, Insigne - Trainer: Roberto Mancini

Aufstellung England: Pickford - Walker, Stones, Maguire - Trippier, Phillips, Rice, Shaw - Sterling, Mount - Kane - Trainer: Gareth Southgate

Gastgeber England geht mit einer Veränderung in der Startelf in das EM-Finale gegen Italien in Wembley. Flügelspieler Kieran Trippier rückt für Bukayo Saka in die Startelf, Teammanager Gareth Southgate lässt somit ein 3-4-3 spielen.

Italien geht im Vergleich zum Halbfinale gegen Spanien unverändert in die Begegnung. Roberto Mancini setzt somit in der Innenverteidigung erneut auf die erfahrenen Leonardo Bonucci (34) und Giorgio Chiellini (36), in der Mitte auf Marco Verratti, Jorginho und Nicolo Barella sowie ein offensives Trio mit Lorenzo Insigne, Ciro Immobile und Federico Chiesa.

So seht Ihr alle Spiele der EM live im TV und im Stream

Am 11. Juni um 21 Uhr begann die EM mit dem Eröffnungsspiel Türkei gegen Italien. Das Endspiel findet am 11. Juli im Londoner Wembley Stadion statt. Eigentlich hätte die Europameisterschaft schon 2020 stattfinden sollen, wurde aber wegen der Corona Pandamie verschoben. Insgesamt stehen 51 Partien in den EM Wochen an, um den neuen Europameister zu küren. Alle Spiele werden live bei MagentaTV übertragen. 41 Spiele, darunter auch alle Spiele der DFB Nationalmannschaft sind für Euch auch live im TV bei ARD und ZDF sowie im Livestream der Öffentlich-Rechtlichen zu sehen.

Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im Free-TV und im Live-Stream schauen könnt.

EM 2021 - Finale: Italien gegen England live im TV

Das Spiel wird im Free-TV im ZDF zu sehen sein. Das Spiel läuft zusätzlich im Pay-TV bei MagentaTV.

Italien gegen England im Livestream

Ein Free-Livestream wird in der ZDF-Mediathek angeboten. Für Magenta-TV-Abonnenten wird es ebenfalls einen Stream geben.

Liveticker zu Italien gegen England

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

EM 2021 Highlights Italien gegen England

