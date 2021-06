St. Petersburg - Finnlands größter Trumpf heißt "Sisu". Das ist kein Spieler, sondern ein Ausdruck in der Landessprache, der Begriffe wie Härte, Mut und Kraft zusammenfasst. Und so spielt der EM-Turnier-Neuling auch. "Keine Zaubertricks", beschrieb es Kapitän Tim Sparv im 11Freunde-Magazin, "nur elf selbstlose, hart arbeitende Spieler, die es satt hatten, dass die ganze Nation Witze über sie macht."

Davon kann jetzt keine Rede mehr sein, ganz Finnland war nach dem ersten EM-Sieg in der Geschichte des Landes zum Auftakt gegen Dänemark (1:0) stolz auf Sparv und Co. Und am Mittwoch könnte in der Heimat die große Fußball-Party steigen: Mit einem Sieg in St. Petersburg gegen Russland (ab 15:00 Uhr im Liveticker auf ran.de) würde der krasse Außenseiter als erstes Team das Achtelfinal-Ticket buchen - es wäre eine kleine Sensation.

"Wir hatten Meilensteine ausgegeben. Wir wollten einmal zu null spielen und einen Punkt holen. Beides hat schon im ersten Spiel geklappt", sagte Trainer Markku Kanerva, "aber wir werden weitermachen. Wir sind damit nicht zufrieden." Finnland hat Blut geleckt. Die Nordeuropäer wollen wie Island bei der EM 2016 zum Überraschungsteam aufsteigen und eine Welle der Begeisterung auslösen.

EM 2021: Pohjanpalo glaubt an die Mannschaft

"Warum sollte uns so etwas dieses Jahr nicht auch gelingen?", sagte Joel Pohjanpalo, der erste EM-Torschütze seines Landes, bei t-online: "Auch wenn wir auf dem Papier wie eine Truppe schwacher Einzelspieler aussehen, spielen wir als Mannschaft guten, geschlossenen Fußball."

In der Tat verfügt der Kader nicht über individuelle Ausnahmekönner wie es Jari Litmanen in den Neunzigern und Nullerjahren gewesen war. Finnlands Fußball-Idol konnte sich seinen Traum von einem großen Turnier nie erfüllen, dennoch schaut er der heutigen Mannschaft bei der EM gerne zu. "Dieses Team bildet eine echte Einheit, Spieler und Stab", sagte der Rekord-Spieler (137) und -Torschütze (32) des Nationalteams, "das ist der Schlüssel zum Erfolg".

EM 2021: Russland mit enormen Respekt vor den Finnen

Und irgendwie ist es auch sein Erfolg. "Litmanen, Hyypiä und die anderen Spieler der goldenen Generation hatten es nicht geschafft. Aber sie haben unsere Generation inspiriert", sagte Kapitän Sparv.

Bei Gegner Russland haben Litmanens Erben jedenfalls schon mächtig Eindruck hinterlassen. "Sie sind sehr organisiert, stehen kompakt und schlagen im entscheidenden Moment zu", sagte Nationaltrainer Stanislaw Tschertschessow am Dienstag.

Du willst die wichtigsten EM-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.