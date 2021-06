Amsterdam/München - Es sollte eine große Party werden. Nordmazedonien nimmt erstmals an einer Endrunde der Europameisterschaft teil. Doch schon vor dem Auftaktspiel gibt es schlechte Nachrichten für den Underdog.

In Amsterdam trifft der Fußballzwerg am 21. Juni im dritten und entscheidenden Gruppenspiel auf die Niederlande. Doch auf den eigenen Anhang muss die Mannschaft von Trainer Igor Angelovski wohl verzichten. (EM 2021: Spielplan und Ergebnisse)

Coronazahlen als Grund - Inzidenz jedoch unter 10

Ein Flugzeug, dass am 18. Juni von Bukarest in die niederländische Hauptstadt fliegen sollte, besetzt mit nordmazedonischen Verbands-Funktionären und Journalisten, wurde nach Skopje umgeleitet - die nordmazedonische Hauptstadt. Grund ist wohl eine Anordnung der niederländischen Regierung.

Wie das nordmazedonische Onlineportal "sportmedia.mk" berichtete, ließ die niederländische Botschaft in Skopje verlauten, dass Fans nicht zum EM-Spiel nach Amsterdam reisen sollen. Begründet wurde der Schritt mit den Corona-Infektionszahlen in Nordmazedonien. Die 7-Tage-Inzidenz dort liegt allerdings schon tagelang unter 10.

Mit der Umleitung des Fluges setzte die niederländische Regierung ihre Androhung aber nun in die Tat um. Beim dritten Gruppenspiel in der Johan Cruyff Arena muss die nordmazedonische Mannschaft also wohl ohne Fans, Verbands-Anhänger und landeseigene Journalisten auskommen.

Ersten beiden Spiele in Bukarest - mit Anhang

Bei den ersten beiden Spielen in Bukarest darf der EM-Neuling aber auf die Unterstützung seiner Anhänger bauen. Am Sonntag trifft Nordmazedonien im Auftaktspiel der Gruppe C auf Österreich (ab 18 Uhr im Liveticker auf ran.de), am kommenden Donnerstag steht das zweite Spiel gegen die Ukraine auf dem Programm.

Anschließend reist der nordmazedonische Tross nach Amsterdam - nach aktuellen Stand aber wohl ohne Begleitung des eigenen Anhangs.

