München - Mit einem Gleitschirmflug über das Münchner Stadion wollte die Umweltschutzorganisation Greenpeace Aufmerksamkeit erregen - allerdings schlug die Aktion bekannterweise fehl.

Im "ZDF Morgenmagazin" hat sich Greenpeace-Sprecherin Marion Tiemann nun geäußert. Dabei entschuldigte sie sich zunächst für diesen Vorfall und erklärte dann, dass die Stadion-Security kurz vor dem Start des Flugs von einem Aktivisten über die Aktion unterrichtet wurde.

EM 2021: Greenpeace-Aktion schlägt fehl

Ursprünglich wollte die Organisation "nur" einen Helium-Ballon in das Stadion gleiten lassen, um gegen EM-Sponsor Volkswagen zu protestieren. Doch der Gleitschirm verfing sich in den Stahlseilen der Dachkonstruktion, der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und musste notlanden.

Dabei wurden zwei Menschen verletzt, die Ermittlungen der Polizei laufen. "So was darf einfach nie wieder passieren. Und wir werden auch dafür sorgen, dass so was nie wieder passiert", so Greenpeace-Sprecherin Tiemann.

