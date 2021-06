Herzogenaurach - Bundestrainer Joachim Löw hat offen gelassen, ob Joshua Kimmich auch beim EM-Start der deutschen Nationalmannschaft gegen Weltmeister Frankreich auf der rechten Außenbahn zum Einsatz kommt.

"Das werde ich am Sonntag oder Montag entscheiden. Ich werde noch einmal ein Gespräch mit ihm führen", sagte Löw im Interview mit der "ARD-Sportschau" und ergänzte: "Der Jo spielt da, wo es das Beste ist für die Mannschaft."

Bei der EM-Generalprobe gegen Lettland (7:1) war Kimmich nach langer Zeit in der DFB-Auswahl wieder auf der rechten Seite zum Einsatz gekommen. Toni Kroos und Ilkay Gündogan besetzten das defensive Zentrum vor der Dreierkette. Die Formation wird auch am Dienstag (21.00 Uhr im ran-Liveticker)in München gegen Frankreich erwartet.

Löw: Für die Fans!

Seine Abschiedsmission will der scheidende Bundestrainer unterdessen für die Fans erfolgreich beenden. "Wir sind uns der Bedeutung bewusst, dass wir für unsere Nation alles abrufen werden, was in unserer Macht steht", sagte Löw. Seine Spieler würden "das Trikot mit Stolz tragen", versicherte er: "Wir werden alles raushauen, was wir brauchen, um gut zu sein."

Seine Spieler hätten "klare Ziele und Visionen". Sie würden wissen, dass "wir durch die Hölle gehen und leidensfähig sein müssen, wenn wir was erreichen wollen". Alle würden "vor Ehrgeiz sprühen, die Ansätze sind klasse".

Löw nimmt gesamten Kader in die Pflicht

Dabei nahm Löw ausdrücklich noch einmal seinen gesamten Kader in die Pflicht. "Die erste Elf entscheidet in den seltensten Fällen die Spiele. Sie müssen die Mannschaft in die Spur bringen, müssen Vorteile erarbeiten. Die Entscheider, die mitverantwortlich sind, über die Ziellinie zu kommen, sind häufig die Einwechselspieler", sagte der 61-Jährige. Daher müssten "alle für die Stunde X, für die Sekunde X bereit sein".

Mats Hummels stellt bei Löw eine besonders große Lust auf sein Abschiedsturnier fest. Der Chef habe auf jeden Fall wieder eine Schippe draufgelegt, an Intensität, Wille, Motivation, meinte der Abwehrchef. "Die ist nicht völlig neu", sagte Löw dazu: "Jeder Einzelne muss an die Grenze gehen, alle Ressourcen ausnutzen und das Maximale abrufen."

