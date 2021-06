München - Sein Jubel ging um die Welt und wurde zu einem Internet-Phänomen.

Die Rede ist von Schweiz-Fan Luca Loutenbach, der am Montagabend mit der Schweizer Nationalmannschaft zuerst mitlitt und nur Minuten später mitjubelte. In der 89. Minute lagen die Eidgenossen noch mit 2:3 zurück und Loutenbachs Gesicht wurde erstmals von den Kameras eingefangen. Es zeigte Schmerz, Trauer, Verzweiflung.

Doch dann trifft Mario Gavranovic in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit zum 3:3-Ausgleich und bei Loutenbach gibt es kein Halten mehr. Er reißt sich das Trikot vom Leib und schreit seine Freude im Stadion von Bukarest heraus. Ganz nebenbei wird er dadurch zum Internet-Star und in zahlreichen Memes verwendet.

Jubelnder Schweizer Fan: "Ich bin nur ein normaler Fan"

"Ich weiß nicht, wie mir geschieht. Ich glaube, dass mir alle geschrieben haben, die mich kennen", sagte Loutenbach der Schweizer Zeitung "Blick". Seinen eigenen Ruhm wollte er nicht in den Vordergrund stellen: "Wir haben nicht damit gerechnet, so viele Reaktionen zu erhalten. Ich bin nur ein normaler Fan, was zählt ist, dass die Schweiz im Viertelfinal steht. Darüber freue ich mich für das ganze Land und alle Schweizerinnen und Schweizer."

Denn Loutenbach reist der Schweizer "Nati" überall hinterher. "Ich versuche alles im Bereich des Möglichen, um kein Spiel zu verpassen. Aber es war logistisch fast unmöglich, von Baku nach Rom und wieder zurück zu reisen",, erklärte der 28-Jährige.

Die Partie gegen Frankreich und den erstmaligen Viertelfinal-Einzug bei einer EM, beschrieb Loutenbach als "das Spiel des Lebens aller Schweizer Fans". Auch für den Fan selbst war es wohl der besonderste Moment seines bisherigen Lebens.

