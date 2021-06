München - Bei der französischen Fußball-Nationalmannschaft lief in der Vorbereitung auf die EM vor allem intern nicht alles rund. So gab es mehrfach zwischen Spielern Auseinandersetzungen. Einen Disput trugen dabei Olivier Giroud und Kylian Mbappe aus, wie dieser nun bestätigt hat.

Stein des Anstoßes war eine Aussage von Giroud nach dem Spiel gegen Bulgarien. In einem Interview hatte sich der Stürmer nach der EM-Generalprobe beschwert, dass "die Bälle einfach nicht" zu ihm kommen würden.

Mbappe fühlte sich angegriffen

Mbappe verstand dies als Vorwurfe und fühlte sich persönlich angegriffen. Der PSG-Star wollte dann sofort seine Sicht der Dinge auf der Pressekonferenz darstellen, wurde aber von Trainer Didier Deschamps abgehalten.

"Der Trainer erklärte mir, dass es nicht der richtige Zeitpunkt sei und wir das unter uns klären. Deshalb bin ich heute erst hier", erklärte er diesbezüglich auf der Pressekonferenz der Franzosen am Sonntag.

Dabei erläuterte Mbappe ausführlich, was ihn an der Aussage von Giroud wütend gemacht hatte. "Das Gefühl, über das er da gesprochen hat, habe ich auch 365 Mal im Spiel. Das Problem ist nur: Er hat nichts zu mir gesagt. Ich habe es nur über die Presse erfahren. Mir wäre es lieber gewesen, wenn wir das persönlich in der Kabine besprochen hätten", so der 22-Jährige.

Problem mit Giroud geklärt

Allzu sehr auf dem Disput herumreiten wollte Mbappe aber nicht mehr, hat er das Problem doch bereits mit Giroud persönlich geklärt. "Wir müssen keine große Story draus machen. Diese kleine Mikro-Episode wird unsere Konzentration auf das Wesentliche nicht stören."

Für die Equipe Tricolore geht es am Dienstag im ersten Gruppenspiel gegen Deutschland (ab 21 Uhr im Liveticker auf ran.de) rund. Dabei sollte und dürfte die Meinungsverschiedenheit keine Rolle mehr spielen. Zum einen weil es laut Mbappe zwischen beiden "auf dem Platz gut klappt" - zum anderen weil Giroud vermutlich ohnehin nicht in der Startelf stehen wird.

