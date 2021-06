Am dritten Spieltag der Fußball-Europameisterschaft trifft Kroatien in Gruppe D auf Schottland. Anpfiff ist am Freitag um 21 Uhr.

UPDATE, 22.06.2021, 23:00 Uhr - 3:1 Endstand in Glasgow

Tore:

3:1 77. Min. Perisic (Kopfball, Modric)

2:1 62. Min. Modric (Rechtsschuss, Kovacic)

1:1 42. Min. C. McGregor (Rechtsschuss)

1:0 17. Min. Vlasic (Linksschuss, Perisic)

Kroatien schlägt Schottland mit 3:1 und sichert sich damit wegen des Siegs von England im Parallelspiel tatsächlich Platz zwei in der Gruppe D. Die Kockasti stehen damit im Achtelfinale und haben sich diesen Umstand mit einer starken zweiten Halbzeit redlich verdient. Zwar brauchten die Feurigen viel Geduld. Am Ende war es aber auch die Qualität von Luka Modrić, die für den Unterschied sorgte. Der 35-Jährige traf zunächst sehenswert mit dem Außenrist und brachte seine Nation mit einem Traumtor in Führung, ehe er einen scharfen Eckball auf den ersten Pfosten schlug, den Ivan Perišić sehenswert per Kopf verwertete. Mit viel Routine und Ballsicherheit ließ der Vize-Weltmeister gegen kämpferische, aber bisweilen auch ideenlose Schotten anschließend nichts mehr anbrennen.

UPDATE, 22.06.2021, 20:00 Uhr - Die Aufstellungen Kroatien vs. Schottland

Schlussspurt in der Gruppe D! Herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Kroatien und Schottland.

Aufstellung Kroatien: Livakovic - Juranovic, Lovren, Vida, Gvardiol - Brozovic, Kovacic, Vlasic, Modric, Perisic - B. Petkovic- Trainer: Zlatko Dalic

Aufstellung Schottland: Marshall - McTominay, Hanley, Tierney - O’Donnell, Robertson, Armstrong, C. McGregor, McGinn - Adams, Dykes - Trainer: Steve Clarke

Spielinfos

Anstoß: 22. Juni 2021 21:00 Uhr

Stadion: Hampden Park (Glasgow)

SCHIEDSRICHTER: Rapallini, Fernando (Argentinien)

Assistenten: Belatti, Juan Pablo (Argentinien), Bonfa, Diego Yamil (Argentinien)

Vierter Offizieller: Frankowski, Bartosz (Polen)

Video-Assistent: Hernandez Hernandez, Alejandro José (Spanien)