Herzlich Willkommen zum Duell zwischen Tschechien und England in Gruppe D bei der Fußball-Europameisterschaft Anpfiff ist am Dienstag um 21 Uhr.

UPDATE, 22.06.2021, 23:00 Uhr - 0:1 Endstand in Wembley

Tore:

0:1 12. Min. Sterling (Kopfball, Grealish)

Schluss in London! Am Ende gewinnt England gegen Tschechien mit 1:0 und zieht damit als Gruppensieger ins Achtelfinale der EURO 2020 ein! Nach der Pause sahen die Zuschauer in Wembley jedoch ein sehr zähes Spiel ohne Abschlüsse auf beiden Seiten, eine große Torchance verzeichneten weder die Three Lions noch die Tschechen. Bei beiden Mannschaften fehlte der letzte Zug zum Tor. Dennoch überstehen die Engländer am Ende die Gruppenphase ohne Gegentor und treffen am Dienstag kommender Woche auf den Zweiten der deutschen Gruppe F. Auch Tschechien darf sich letztlich über das Achtelfinale freuen, landet jedoch aufgrund des kroatischen Sieges im Parallelspiel nur auf Rang drei. Gegner wird entweder am Sonntag die Niederlande oder am nächsten Dienstag der Sieger der Gruppe E. Damit verabschieden wir uns an dieser Stelle und wünschen noch einen schönen Abend!

UPDATE, 22.06.2021, 20:00 Uhr - Die Aufstellungen Tschechien vs. England

Schlussspurt in der Gruppe D! Herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Tschechien und England.

Aufstellung Tschechien: Vaclik - Coufal, Celustka, Kalas, Boril - Holes, Soucek, Masopust, Darida, Jankto - Schick Trainer: Jaroslav Silhavy

Aufstellung England: Pickford - Walker, Stones, H. Maguire, Shaw - Phillips, Rice, Saka, Grealish, Sterling - H. Kane - Trainer: Gareth Southgate

Spielinfos

Anstoß: 22. Juni 2021 21:00 Uhr

Stadion: Wembley Stadium (London)

SCHIEDSRICHTER: Soares Dias, Artur (Portugal)

Assistenten: Tavares, Rui (Portugal), Santos Soares, Paulo Alexandre (Portugal)

Vierter Offizieller: Jovanovic, Srdjan (Serbien)

Video-Assistent: Pinheiro, Joao (Portugal)