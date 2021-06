München - Lukas Klostermann fällt bei der Europameisterschaft für die kommenden Spiele verletzt aus.

Der Leipziger hat sich im Training am Mittwoch eine Muskelverletzung im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen und war bei der Einheit am Donnerstag in Herzogenaurach nicht dabei.

Bleibt Kimmich auf der rechten Seite?

Laut "kicker" handelt es sich bei der Verletzung um einen kleinen Muskelfaserriss. Damit würde Klostermann auch das letzte Gruppenspiel gegen Ungarn (23. Juni) und ein mögliches Achtelfinale verpassen.

Klostermann war beim EM-Fehlstart gegen Weltmeister Frankreich (0:1) ohne Einsatz geblieben. Der 25-Jährige wäre aber eine Alternative für die rechte Außenbahn gewesen, falls Löw sich dazu entscheiden sollte, Joshua Kimmich gegen den Titelverteidiger wieder ins Zentrum zu ziehen.

Verzichten muss Löw gegen Portugal voraussichtlich auch auf Jonas Hofmann. Der Gladbacher stand nach seiner Knieverletzung am Donnerstag im Adi-Dassler-Stadion mit auf dem Platz, absolvierte aber eine individuelle Einheit. Serge Gnabry legte aus Gründen der Belastungssteuerung eine Pause ein.

DFB-Team bekommt Besuch von Olympiasiegerin

Während der Übungseinheit im Sonnenschein erhielt die DFB-Auswahl Besuch von der zweimaligen Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel.

Die nach einem Trainingsunfall querschnittsgelähmte Vogel war bei der Nationalmannschaft schon einmal im Oktober 2018 zu Gast. "Das war schon ein bewegender Abend", hatte Thomas Müller danach berichtet. Manuel Neuer bezeichnete die fußballbegeisterte Vogel als "große Persönlichkeit" und "tolle Kämpferin".

