München - Die tschechische Sportwelt hat ein neues Traumpaar!

Ivana Nedved, Tochter des früheren Weltfußballers Pavel Nedved, ist seit wenigen Monaten mit dem 20 Jahre alten Tennisspieler Sebastian Korda zusammen, der seinerseits selbst von einer tschechischen Sportgröße abstammt.

Sebastians Vater Petr Korda spielte bis 1999 selbst auf der Tour und konnte immerhin einen Grand-Slam-Titel gewinnen: 1998 bezwang er den Chilenen Marcelo Rios bei den Australian Open.

Erster Turniersieg dank Ivana

Auf Instagram veröffentlichte Ivana jüngst einige Bilder des Paares.

Im gleichen Zeitraum stellte sich auch der Erfolg bei Sebastian Korda ein, der in den vergangenen Wochen erstmals in die Top 50 der ATP-Weltrangliste stoßen konnte. Ende Mai konnte der 20-Jährige zudem ein Turnier in Parma gewinnen - natürlich mit der Unterstützung von Nedved.

"Unser erstes gemeinsames Turnier und Sebastians erster Sieg auf der Tour", verkündete Ivana stolz auf Instagram. "Es ist das erste Turnier, bei dem sie dabei ist und meine erste Trophäe. Wir müssen öfter zusammen reisen", scherzte Korda in einem Interview passend dazu.

Dem neuen Traumpaar des tschechischen Sports scheint so oder so eine glückliche Zukunft bevorzustehen.

