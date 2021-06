Rom - In Rom ist vor dem Gruppenspiel zwischen Italien und der Schweiz eine Bombe entschärft worden.

Wie der "Corriere dello Sport" berichtet, handelte es sich dabei um eine Autobombe in einem Smart, der auf dem Weg in Richtung Olympia-Stadion an der Piazza Mancini stand.

Nachdem der Ort evakuiert worden war, wurde die Bombe dort entschärft. Die Sicherheitsbehörden äußerten sich bislang nicht zu den Hintergründen.

