München - 2000 neue positive Corona-Fälle in Schottland.

Eine Steigerung der Inzidenz um über 100 in England von 63,6 auf 169,2 von EM-Beginn bis zum gestrigen Spiel England gegen Deutschland.

Diese beiden Fakten sind das zu erwartende Ergebnis der Bilder, die wir in den vergangenen Tagen aus den EM-Spielorten erhalten haben. Ob Fanmarsch in Budapest oder ausgelassene Jubelarien im Wembley Stadion.

Und diese Fakten, diese klar dokumentierten Zahlen, lassen die Forderung der UEFA, die Stadionkapazitäten in der K.o.-Phase noch zu vergrößern, nur noch in einem Licht erscheinen: Scheiß auf die Gesundheit, Hauptsache die Kohle stimmt.

Wie anders sind die Aufforderungen von UEFA-Präsident Ceferin sonst zu verstehen?

Jede Volksvertretung, jede Regierung, jeder Verantwortliche - in welcher Position auch immer -, die bzw. der über das Wohlergehen seiner Mitmenschen entscheidet, kann nicht ruhigen Gewissens Fans in die Stadien lassen, in denen sie sich gegenseitig infizieren - geschehen wie beim "Battle of Britain" zwischen England und Schottland.

Das Problem: Die Nationen kuschen vor der UEFA. Statt den Forderungen Einhalt zu gebieten und mit Vorgaben die Fans vor sich selbst zu schützen, geben sie klein bei. Wie sind sonst die Zusagen, die Zuschauerzahlen für die Halbfinals und das Finale in London zu erhöhen, zu interpretieren?

Geimpft, getestet, genesen - diese Maßnahmen allein reicht nicht, um die Zahlen auf dem Ursprungsniveau von vor der EM zu halten.

Stattdessen 1294 erwiesene Fälle, die auf das Spiel England gegen Schottland zurückzuführen sind. 1294 Fälle, von denen sicher nicht alle schwere Verläufe nehmen werden. Aber die Gefahr besteht. Auch zu sterben. Und 1294 Fälle, die wiederum andere Menschen in Gefahr bringen, schwer zu erkranken. Und im schlimmsten Fall zu sterben.

Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach wird mit seiner Aussage "Die UEFA ist für den Tod von vielen Menschen verantwortlich" leider Recht behalten.

Das haben die Eindrücke gezeigt, das beweisen jetzt die Zahlen.

Alles nur, damit die Kohle stimmt.

Rainer Nachtwey

