Köln - Nach der Diskussion um Werbebanden in Regenbogenfarben setzt EM-Sponsor Volkswagen zum Abschluss des Turniers noch einmal ein Zeichen für Vielfalt. Das ferngesteuerte Auto, das schon im Eröffnungsspiel und im Halbfinale den Ball auf das Feld brachte, kommt auch im Endspiel zwischen Italien und England zum Einsatz - diesmal lackiert in Regenbogenfarben. Der Konzern will damit nach eigenen Angaben ein deutliches Zeichen für Toleranz setzen.

VW kündigte zudem weitere Aktionen für Gleichberechtigung an. "Das Engagement wird auch nach dem Turnier konsequent fortgesetzt", teilte das Unternehmen vor dem Finale in London mit. Der Konzern hatte wie anderen Sponsoren ab dem Achtelfinale der EM auf bunte Werbebanden gesetzt. Für die Viertelfinalspiele in St. Petersburg und Baku war die Aktion allerdings untersagt worden.