London (SID) - Für Italiens Trainer Roberto Mancini und dessen Assistenten Gianluca Vialli ist das EM-Finale am Sonntag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) gegen England im Londoner Wembley-Stadion auch eine Reise in die Vergangenheit. An selber Stelle verlor das Duo vor 29 Jahren mit Sampdoria Genua das Europacup-Finale der Landesmeister gegen den FC Barcelona (0:1 n.V.).

Die "Gemelli del gol" (Tor-Zwillinge), wie Mancini und Vialli damals gerufen wurden, dürften also zusätzlich motiviert sein. "Mancini und Vialli wollen Geschichte schreiben und die Enttäuschung von Wembley vor 20 Jahren ausradieren", kommentierte die Gazzetta dello Sport.

Vor allem für Vialli, der nach einer Krebserkrankung von Kumpel Mancini 2019 als Delegationsleiter zur Squadra Azzurra geholt wurde, ist das Finalduell gegen England etwas Besonderes: Der frühere Torschützenkönig der Serie A hat viele Jahre in London gelebt und nach dem Ende der Spielerkarriere den FC Chelsea und den FC Watford trainiert.