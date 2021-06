Im letzten EM-Gruppenspiel trifft Dänemark auf Russland. Anpfiff in der Gruppe B ist um 21 Uhr.

UPDATE, 21.06.2021, 23:00 Uhr - 1:4 Endstand Dänemark im 1/8 Finale

Dänemark schafft tatsächlich sein kleines Fußballwunder und zieht sogar noch als Gruppenzweiter ins Achtelfinale ein! Das 4:1 gegen Russland ist am Ende vielleicht etwas zu hoch ausgefallen, weil die Russen nach dem 1:3 auseinandergefallen sind und sich nicht mehr wehren konnten. Auch eine Spielstruktur war in einem wilden und zerfahrenen Spiel nicht immer gegeben. Letztlich wird das alles den Dänen egal sein, denn sie setzen ein Zeichen für Christian Eriksen und das ganze Land, das durch die Ereignisse am ersten Spieltag tief erschüttert wurde. Für Dänemark geht es also weiter im Turnier, wenn auch nicht mehr in Kopenhagen, Russland scheidet nach einem alles in allem schwachen Turnier verdient in der Vorrunde aus.

UPDATE, 21.06.2021, 19:53 Uhr - Die Aufstellungen Russland vs. Dänemark

Herzlich Willkommen in der EM-Gruppe B! Ab 21:00 Uhr messen sich Dänemark und Russland!

Aufstellung Dänemark: Schmeichel - Christensen, Kjaer, Vestergaard - Wass, Maehle, Höjbjerg, Delaney, Braithwaite, Damsgaard - Poulsen Trainer: Kasper Hjulmand

Aufstellung Russland: Safonov - Dzhikiya, Diveev, Kudryashov - Mario Fernandes, Zobnin, Ozdoev, Kuzyaev, Al. Miranchuk, Golovin - Dzyuba Trainer: Stanislav Cherchesov

Spielinfos

Anstoß: 21. Juni 2021 21:00 Uhr

Stadion: Telia Parken (Kopenhagen)

SCHIEDSRICHTER: Turpin, Clement (Frankreich)

Assistenten: Danos, Nicolas (Frankreich), Gringore, Cyril (Frankreich)

Vierter Offizieller: Schärer, Sandro (Schweiz)

Video-Assistent: Letexier, Francois (Frankreich)