München - Stefan Kuntz neben Stefan Kuntz, dieser steht neben Stefan Kuntz. Rechts von ihm steht Stefan Kuntz.

Nein, das ist kein Alptraum der englischen Nationalmannschaft nach dem verlorenen EM-Halbfinale von 1996, sondern eine Szene aus dem 1998er-Musikvideo zum legendären Song "Three Lions". Und britischer Humor: Kuntz ist englisch ausgesprochen ein Schimpfwort.

Der berühmte Refrain "It's coming home, it's coming home, Football's coming home" hallt derzeit wieder durch die Fußballstadien in Europa. Ein Song der Sehnsucht, der den Engländern eigentlich schon 1996 zum EM-Titel verhelfen sollte.

Doch der heutige U21-Bundestrainer Stefan Kuntz machte den "Three Lions" im Halbfinale erst mit seinem Tor zum 1:1 und dann mit seinem verwandelten Versuch im Elfmeterschießen einen Strich durch die Rechnung. Also doch ein Alptraum? Denn seither wartet England nicht mehr wie damals seit 30 Jahren auf einen Titel, sondern inzwischen seit 55 Jahren.

Eine Rockband und zwei Comedians stürmen die Charts

Es sollte eigentlich nur ein gewöhnlicher EM-Song werden, eine eingängige Melodie, die fröhliche Stimmung aufkommen lässt. Doch der Anruf des englischen Fußball-Verbandes bei Songwriter Ian Broudie war ein Volltreffer. Gemeinsam mit seiner Band "The Lightning Seeds" sowie den beiden Fernseh-Comedians David Baddiel und Frank Skinner machte sich Broudie an die Arbeit.

Eine Melodie ist schnell gefunden, ein Konzept auch. Die zwei relativ unbegabten Sänger Baddiel und Skinner wollten und durften ihre Stimme zum Besten geben. Ein gewagtes Experiment.

Als der englische Verband nachfragte, wie viele Fußballspieler bei dem Lied performen sollten, antworteten die Songmacher: "Keine!" Und das hat einen Grund: "Ich wollte nicht, dass es England-istisch oder nationalistisch ist", so Broudie in einem Interview mit dem "Guardian".

Verband wollte "Three Lions" verwerfen

Diese Einstellung schien der "FA" damals nicht zu gefallen. Zu langsam und ruhig sei der Song, er würde die Nationalmannschaft runtermachen, hieß es damals von den Verantwortlichen. Doch die Musikmacher gaben nicht auf, veröffentlichten ihren Song im Mai 1996 auf CD. Der Verband stimmte zähneknirschend zu.

Und obwohl es der "FA" nicht wirklich passte, lief "Three Lions" über die Stadionlautsprecher. Nur Sekunden später summten Fans die Melodie, wenige Minuten danach sangen sie alle mit - nicht nur die englischen Anhänger. Denn "es sollte nicht nur ein Lied für England, sondern für alle Fußball-Fans sein", so Broudie kürzlich im "Sportbild"-Interview.

Doch warum schaffte es ausgerechnet dieser Fußballsong zu solchem Ruhm? "All Together Now" von "The Farm" (von 1991) oder "World At Your Feet" von "Embrace" (von 2006) kennt doch auch kein Mensch mehr.

"Es ist optimistisch, aber es behält durchweg etwas Melancholisches und Verletzliches. Als ich es das erste Mal von 78.000 Menschen gesungen hörte, konnte ich den Schmerz und die Hoffnung, aber auch die Freude hören", sagte Broudie dem "RND".

"Three Lions" bekämpft die Überheblichkeit und vermittelt die wahren Gefühle eines jeden Fußballfans.

"It's coming home" hat eigentlich andere Bedeutung

Dabei war die Interpretation des berühmten Refrains mit der Veröffentlichung noch gar nicht zu Ende gereift. Ursprünglich sollte "It's coming home" für das Turnier stehen, dass 1996 bekanntlich im heimatlichen England stattfand.

Doch als dann nicht nur englische, sondern auch schottische, deutsche und alle anderen Fans den Song zum Besten gaben war klar, dass "It's coming home" eine viel tiefergehende Bedeutung hat als zuvor gedacht.

Sehnsucht und Erfolg in drei Worten erklärt, gesungen und gefühlt. Die drei Musikmacher stürmten mit ihrem neuen Fußballhit die Charts.

Chartstürmer - auch mit der Neuauflage zur WM 1998

Mit der ersten Version ihres Songs schaffte es das Team um Baddiel, Skinner und Broudie 1996 schon auf Platz eins der britischen Single-Charts. Und zwei Jahre später wiederholte sich das Abenteuer. Mit leicht abgeändertem Songtext gelang wieder ein Nummer-1-Hit.

Zur Weltmeisterschaft 2018 wurde der Song dann nochmal ausgepackt. Wieder ging es auf die Nummer eins der Hitliste auf der Insel. Und auch in diesem Jahr stürmt "3 Lions", wie die Version zum 25-jährigen Jubiläum heißt, die Charts. Aktuell rangiert die Fanhymne auf Platz 22 der britischen Single-Rangliste.

Vielleicht reicht es ja in diesem Jahr nicht nur zum Erfolg von "Three Lions" in musikalischer Ausführung. Sollten die echten "Three Lions" ihr Halbfinale am Mittwoch gegen Dänemark (ab 21 Uhr im Liveticker auf ran.de) gewinnen, dann würde nur noch ein Sieg fehlen, damit der Fußball nach 55 Jahren endlich nach Hause kommt.

Justin Werner

