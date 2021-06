München - Beim Fußball sind immer Emotionen im Spiel. Womöglich noch ein bisschen mehr als in anderen Teamsportarten.

Dieses Auftaktwochenende in die Europameisterschaft hatte aber Gefühlsregungen zu bieten, die ansonsten auf dem Rasen eher selten anzutreffen sind.

Was mit den schrecklichen Szenen um Christian Eriksen am frühen Samstagabend in Kopenhagen zusammenhing.

Dessen noch immer nicht gänzlich aufgeklärter Zusammenbruch hatte zur Folge, dass sein guter Freund Simon Kjaer, Kapitän und Abwehrchef der Dänen, beim 0:1 gegen Finnland völlig aufgelöst nach gut einer Stunde ausgewechselt werden musste.

Ans Fußballspielen, also die Ausübung seines Berufes, war für den früheren Wolfsburger verständlicherweise nicht mehr zu denken.

Blind verlässt Rasen unter Tränen

Auch gut 24 Stunden später wirkten die kaum zu ertragenden Bilder rund 800 Kilometer südwestlich vom Ort des Dramas nach. In besonderem Maße bei Daley Blind. Wie Kjaer ein erfahrener Profi, den auf dem Rasen so schnell nichts aus der Ruhe bringen sollte. So schien es jahrelang.

Beim 3:2 seiner Niederländer über die Ukraine hielt er es aber nur 64 Spielminuten - und damit beinahe exakt so lange wie Kjaer - auf dem Platz aus. Dann ließ sich der Routinier, mit 31 Jahren ältester Feldspieler im Aufgebot der Elftal, austauschen und konnte seine Tränen nicht zurückhalten.

Denn Blind hatte sich selbst bewiesen, wie stark er trotz der Erlebnisse war, ehe das Aufleuchten seiner Rückennummer 17 auf der Auswechseltafel eine wahre Erleichterung bedeutete.

"Tag hat mich sehr geprägt"

Später gab der Linksfuß von Ajax Amsterdam, der drei Jahre lang an der Seite von Eriksen für den niederländischen Rekordmeister auflief, Einblicke in sein Seelenleben.

"Der gestrige Tag hat mich sehr geprägt. Abgesehen von der Tatsache, dass ich Christian als Freund gut kenne", sagte Blind am Sonntagabend im Nachgang der aufreibenden Partie: "Natürlich habe ich auch ein paar Dinge in diesem Bereich erlebt, sodass ich wirklich eine große mentale Hürde überwinden musste, um heute zu spielen."

Damit spielte der Sohn von Ajax-Legende Danny Blind auf seine Herz-OP an. Dieser musste er sich vor anderthalb Jahren unterziehen, nachdem bei ihm infolge von Schwindelgefühlen während eines Champions-League-Spieles eine schwerwiegende Herzmuskelentzündung diagnostiziert worden war.

Blind trägt Defibrillator im Körper

Damals wurde ihm ein Defibrillator implantiert, der bei Herzrhythmusstörungen zum Lebensretter werden kann. Blind musste nur zwei Monate pausieren, ehe er im niederländischen Pokal im Februar 2020 ein umjubeltes Comeback gab.

Doch in der Vorbereitung auf die abgelaufene Saison kam es zu einem weiteren Zwischenfall, während eines Testspiels gegen Hertha BSC sackte Blind plötzlich zusammen. Glück im Unglück: Dieser Schreckmoment soll allein auf den Defibrillator zurückzuführen sein, der versehentlich einen elektrischen Impuls ausgesandt habe.

"Bin stolz darauf, dass ich gespielt habe"

Klar ist dennoch: Diese Geschehnisse rund um Eriksen haben Blind noch ein bisschen mehr aufgewühlt als die meisten anderen EM-Spieler.

"Ich musste mich selbst überreden, zu spielen, aber ich bin stolz darauf, dass ich es getan habe, und deshalb kamen meine Emotionen am Ende des Spiels zum Vorschein", verriet der ehemalige Profi von Manchester United.

Er habe im Vorfeld nicht gut geschlafen. Denn unschöne Erinnerungen wurden geweckt: "Es hat so eine große Bedeutung. Für mich hatte es einen hohen Wiedererkennungswert und das machte es intensiv. Auch für meine Familie. Meine Eltern, meine Frau."

Bondscoach de Boer kennt Eriksen und Blind

Auch Trainer Frank de Boer wusste um die Überwindung, die es seinen langjährigen Weggefährten kostete, um in seiner Heimatstadt bereit zu sein. "Ich weiß, Blind hatte es schwer mit dem, was gestern passiert ist", betonte der Bondscoach, für den es aber auch kein EM-Spiel wie jedes andere war.

"Ich sah diese Bilder und musste den Raum verlassen. Ich hatte fünf Jahre mit Christian", erinnerte sich der frühere Verteidiger an den folgenreichen Abend. De Boer trainierte Eriksen von 2010 bis 2016 bei Ajax.

Einem Wunsch von Blind dürfte er sich zweifellos anschließen. Denn dieser bat die Öffentlichkeit mit Blick auf Eriksen um Zurückhaltung: "Lassen Sie ihn in Ruhe. Spekulieren Sie nicht über seine Zukunft. Geben Sie ihm Zeit und Raum, sich zu erholen."

Marcus Giebel

