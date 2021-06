München - Da behalte mal noch einer den Überblick!

Nachdem die UEFA am Dienstag noch die Beleuchtung der Allianz-Arena in Regenbogenfarben verboten hatte, folgt nun ein weiterer zweifelhafter Schritt. In den sozialen Netzwerken hat Verband sein Logo nun in eben jenen Regenbogenfarben geschmückt.

Wie passt das noch zusammen?

In einer offiziellen Erklärung auf Twitter ließ die UEFA verlauten: "Heute ist die UEFA stolz, die Regenbogenfarben zu tragen."

Gestern noch hatte der Verband in einer anderen Erklärung, die Beleuchtung der Allianz-Arena in den Farben des Regenbogens, als politisches Statement verboten. Daraufhin war eine riesige Protestwelle in ganz Europa losgeschwappt.

Nun erklärte die UEFA, das Symbol verkörpere die Kernwerte des Verbandes und alles woran man glaube.

Verbot der Beleuchtung sei ein Missverständnis

In der Erklärung heißt es weiterhin, dass viele das Verbot der Beleuchtung falsch interpretiert hätten - nämlich als "politisches" Verbot. Dies sei jedoch nicht der Fall.

Nur die Anfrage aus München wäre politischer Natur gewesen, da sie in driekter Verbindung mit dem Match zwischen Deutschland und Ungarn (ab 20:30 Uhr im Liveticker) gestanden hätte.

Für die UEFA sei die Änderung ihres Logos aber keinesfalls ein politisches Symbol, sondern "ein Zeichen für unsere feste Unterstützung einer vielfältigeren und inklusiven Gesellschaft".

